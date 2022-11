La Miss Universo Harnaaz Sandhu causa revuelo por fotos donde luce “considerable aumento de peso”

La multimillonaria tailandesa Anne Jakrajutatip, nueva dueña de la organización Miss Universo, realizó esta semana su exclusivo evento Extravaganza, donde reunió a cinco de las más recientes reinas de belleza. Entre ellas destacó Harnaaz Sandhu, la actual Miss Universo 2021, proveniente de la India, quien sacudió las redes sociales luego de que se difundieran fotos del show, en donde de acuerdo con varios internautas se nota su “considerable aumento de peso“.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Sandhu se enfrenta al escrutinio público por su apariencia física. En abril pasado, la reina de belleza rompió el silencio y habló con la revista People sobre los ataques en redes que ha recibido respecto a su look.

“Físicamente, he crecido, subí más libras y aumenté mi peso, con lo que me siento totalmente cómoda en este momento. Sin embargo, fui intimidada por aumentar de peso“, señaló la también modelo, asegurando además que le diagnosticaron celiaquía, por lo que no puede comer harina de trigo y muchas otras cosas.

“Estaba realmente concentrada en mi objetivo (durante la competencia) y no estaba pensando en mi salud. Todo el tiempo estuvimos haciendo ejercicio, haciendo tantas actividades, y justo después de ganar, tuve casi un mes solo para relajarme. Durante ese tiempo, en realidad no hice ejercicio, solo comía y disfrutaba ese tiempo con mi familia. Nunca me di cuenta de que comenzaría a mostrarse en mi cuerpo“.

Los comentarios lanzados en redes sociales a raíz de las fotos del evento Extravaganza de Miss Universo oscilan entre críticas y burlas, hasta mensajes de apoyo y empoderamiento, reconociendo que Sandhu aparece sonriente y a gusto con su físico en las imágenes.

En esa misma entrevista con People, Harnaaz Sandhu habló sobre cómo la afectó la reacción del público a su aumento de peso.

“Definitivamente me derrumbé muchas veces. A veces en los momentos más inesperados. Cada que estoy a punto de subir al escenario o algo así, todo esto viene en mi mente. Es realmente triste”.

