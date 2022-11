Suspenden la cuenta de Twitter de Kathy Griffin por hacerse pasar por Elon Musk

Twitter suspendió la cuenta de la comediante Kathy Griffin el pasado domingo por la noche después de que en broma fingió ser Elon Musk en la plataforma y se burló de él en varios tuits.

Kathy Griffin animaba a sus seguidores a votar al partido demócrata en las elecciones legislativas estadounidenses. Se espera que el acceso legal al aborto, que dejó de ser un derecho constitucional tras la anulación del fallo Roe vs. Wade, sea uno de los temas que más influya en el voto, y Griffin bromeó al respecto haciéndose pasar por Elon.

“Después de mantener muchas conversaciones con las mujeres de mi vida, he decidido que votar azul por sus derechos es lo correcto. (También son mujeres sexys, por cierto)”, publicó Kathy lo que provocó su expulsión permanentemente de Twitter.

Comedian Kathy Griffin has been suspended on Twitter for impersonating Elon Musk. pic.twitter.com/I1dJOvCnmu — Pop Crave (@PopCrave) November 7, 2022

Sin embargo, por suerte Griffin aún conserva el acceso al perfil de su madre, que falleció en 2019, y ha empezado a usarlo para reclamar su libertad con el #FreeKathy.

“Regresé de la tumba para decir… #FreeKathy ”, escribió y luego aclaró: “Estoy tuiteando desde la cuenta de mi madre muerta. A ella no le importaría”.

Mientras tanto, el nuevo jefe de Twitter tuiteó enseguida que las cuentas que participen en suplantación de identidad se suspenderán permanentemente. Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

Lo que contradice la publicación que Musk hizo un día después de comprar Twitter el 28 de octubre, afirmando asumir la posición de un “absolutista de la libertad de expresión”: “La comedia ahora es legal en Twitter”, escribió. Comedy is now legal on Twitter— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

