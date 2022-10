La cuenta de Twitter de Kanye West vuelve a estar activa tras la adquisición de Elon Musk

El perfil de Twitter de Kanye West parece estar activo nuevamente poco después de que Elon Musk concretara el acuerdo de compra de la red social por $44,000 millones de dólares y se hiciera con el control de la empresa en vísperas de la fecha límite dada por un tribunal estadounidense para evitar ir a juicio.

La cuenta de West es la misma que cuando fue desactivada, sus tuits recientes y sus seguidores también están intactos. Aunque es difícil decir si Twitter ahora permite que Ye haga publicaciones.

A principios de este mes, Kanye había perdido el acceso a sus publicaciones tanto en Twitter como en Instagram por compartir publicaciones antisemitas separadas que rompían con los términos de servicio de cada compañía.

Y tras la noticia de que lo habían dejado volver al sitio, Elon Musk se apresuró a aclarar que “la cuenta de Ye fue restaurada por Twitter antes de la adquisición. No me consultaron ni me informaron”, confirmando así el regreso del rapero.

“Tengo un poco de sueño esta noche, pero cuando me despierte me voy a morir con 3 sobre el PUEBLO JUDÍO. Lo curioso es que en realidad no puedo ser antisemita porque los negros también son judíos. Ustedes han jugado conmigo y han tratado de engañar a cualquiera que se oponga a su agenda”, fue una de las publicaciones que había compartido Kanye.

Desde entonces, muchos se pronunciaron para condenar sus comentarios, incluida su exesposa, Kim Kardashian. La empresaria tomó las redes sociales para escribir que el discurso de odio “nunca está bien” o es “excusable”, aunque no mencionó a la estrella del rap por su nombre.

Al menos ocho organizaciones se distanciaron de Ye después de sus declaraciones. Entre ellas Vogue, Balenciaga y, más recientemente, Adidas, que condenó su comportamiento diciendo en un comunicado que “no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio” y “las recientes declaraciones y acciones de Ye son inaceptables, odiosas y peligrosas”.

Desde las consecuencias, se había informado que Kanye comprará Parler, una aplicación de redes sociales que se ha convertido en un refugio para los conservadores, para garantizar que las personas con opiniones conservadoras “tengan derecho a expresarse libremente” en línea.

Aunque eso no ha podido ser confirmado, ya que $1,500 millones de dólares fueron borrados de su fortuna y no pertenece más a la lista de multimillonarios de la revista Forbes.

