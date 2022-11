Aleska Génesis le habría orinado la comida a Nicky Jam para mantenerlo cerca con “brujería”

La modelo Aleska Génesis en las últimas semanas se ha visto envuelta en diversas polémicas por una de sus exparejas, se trata de Miguel Mawad, quien llegó a mencionar que la venezolana trabajó como prepago. Posteriormente, hubo algunas imágenes que según era ella buscando clientes.

Sin embargo, la situación para ella no quedó ahí porque a través de su cuenta de Instagram Mawad aprovechó para mencionar algunos detalles privados que se registraron durante el vínculo amoroso que algún día hubo entre ellos. Además, también se filtraron unas fotos desnudas que aparentemente Aleska le habría enviado a él.

Ahora la historia toma un nuevo curso para la modelo, y es que se filtró un video durante una llamada que decidieron grabar, a su lado se ve una señora fumándose un tabaco, y es que según se le puede escuchar, le estaría haciendo brujería al intérprete del género urbano, Nicky Jam, de quien llegó a mencionar que sexualmente no era muy bueno.

“Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, que necesite buscarme, que solo tenga ojos para mí, solo piense en mí y en nadie más, que solo se le levante el miembro conmigo“, menciona en el audiovisual.

“Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas. Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a él que nunca”, escribió en las redes sociales.

El video se viralizó el pasado domingo. Sin embargo, este lunes ha tomado mucha más fuerza, hecho que la hizo tomar la determinación de explicarle a sus seguidores de la plataforma de la camarita lo que había sucedido, aunque se desconoce la fecha de la filmación del mencionado audiovisual.

“Yo viendo los mensajes de brujería en el DM. Dios es todo“, escribió el reguetonero en sus historias de la aplicación.

