Belinda posa desde la cama y frente al espejo con un ajustado vestido negro que resalta todas sus curvas

Belinda sorprendió nuevamente a sus millones de seguidores de Instagram al posar con un ajustado vestido negro, desde la cama y frente al espejo. La cantante y actriz de origen español mostró varias fotografías que se tomó en ese momento pues señaló que no sabía cual elegir para publicar.

En todas las imágenes se le ve sentada y hasta un poco acosada, presumiendo de las curvas que resaltan por su ceñido vestido. Este atuendo lo complementó con botas negras estilo rockera con tacones altos y un maquillaje de brillos que resaltó su mirada.

Detrás de ella, en lo que parece ser una habitación de hotel, resalta una maleta de color rosa. “No sabia cual subir y las subí todas”, fue el mensaje que la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ escribió en esa galería que sobrepasó el millón de me gustas en esta famosa red social.

“Ventajas de que te veas bien en todas, subes todas, yo me tomo 1000 y ni una me gusta jajaj”, le dijo una de sus seguidoras y ese comentario consiguió más de 500 me gustas.

En el día de Halloween Belinda causó sensación con el terrorífico disfraz que usó en esa fecha que muchos famosos celebraron por todo lo alto. Belinda tenía el rostro maquillado como si tuviera cortes en él, dejando ver la sangre. Además, tenía lo que parecían ser agujas clavadas en el rostro como que si se tratase de acupuntura.

“Hasta terrorífica es bella”, “El #Beliween se ve que estuvo de pelos”, “La reina del Halloween”, “Icónica”, “Está increíble”, “Bella, eres una artista”, “La más diosa de Halloween”, “Wow, que impresionante” y “Sin duda eres la mejor”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la intérprete de ‘pobre, boba, niña, nice’.

