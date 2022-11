Belinda lució un terrorífico disfraz de Halloween y encantó a sus fans con su sensualidad

Belinda celebró Halloween con un terrorífico disfraz que compartió a través de sus redes sociales. La cantante de origen español publicó lo que lució para esta festividad y causó sensación entre sus seguidores.

La intérprete de ‘Luz sin gravedad’ se maquilló solo en su cara, la cual la maquillaron como si tuviera cortes en todo su rostro, dejando ver lo que representa a la sangre tras un corte. Además, tenía una especie de agujas de acupuntura sobre la cara.

Este maquillaje de terror lo acompañó con un sensual traje negro muy brillante y ceñido en la parte del abdomen mientras que la falda se abría con amplitud.

Belinda mostró este disfraz en un video publicado en Instagram, el cual acompañó con una canción tenebrosa. “Demon to some, angel to others”, fue el mensaje con el que la intérprete acompañó este video que consiguió más de 23,600 me gustas en esa famosa red social.

Los fanáticos de Belinda suelen siempre dejarle cientos de mensajes resaltando las virtudes y la sensualidad de la cantante cada vez que ella hace una publicación en sus redes sociales. En esta oportunidad, no fue la excepción.

“Hasta terrorífica es bella”, “El #Beliween se ve que estuvo de pelos”, “La reina del Halloween”, “Icónica”, “Está increíble”, “Bella, eres una artista”, “La más diosa de Halloween”, “Wow, que impresionante” y “Sin duda eres la mejor” fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la intérprete de ‘pobre, boba, niña, nice’.

Belinda siempre causa sensación entre sus seguidores de Instagram. Recientemente, la cantante y actriz publicó una foto en un lindo jet privado al que nombró como ‘BeliJet’. Esta publicación consiguió más de 478,000 me gustas.

Allí se el vio vistiendo un atuendo verde fluorescente, con zapatos y lentes del mismo color, y también con un sombrero negro.

