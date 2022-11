El público de ‘La Mesa Caliente’ dice que no quieren a Laura Bozzo en el programa

Laura Bozzo llegó a ‘La Mesa Caliente’ para participar en una sección del programa en el que ayuda a las personas con sus problemas. El espacio de la presentadora de televisión de origen peruano, conocida por haber tenido un famosos programa con estas características, se llama ‘¿Qué hago señorita Laura?’.

En las redes sociales han recibido este nuevo segmento de la ex participante de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de diversas maneras. Algunos de los televidentes han expresado que no les gusta que Bozzo ahora forme parte del show, aunque sea en un segmento.

“¿Y para qué ella forma parte del programa? ¿Qué falta hacía?” y “¿Y la van a dejar? ¿Qué parte no entienden que NO la queremos ver?” son algunos de los comentarios que han dejado los televidentes en las publicaciones donde se anuncia que Bozzo responderá las preguntas del público.

Laura Bozzo aparecerá dos veces por semana en el programa conducido por Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe. Con mucha emoción, ella hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram:

“Chisme chisme chisme. A partir de hoy estaré dos veces por semana colaborando con la @lamesacaliente @telemundo prepárense porque ustedes me conocen yo no me callo nada, le duela a quien le duela. Soy neta y digo las cosas por su nombre!. Nos vemos y lluvia de bendiciones”, dijo Bozzo en ese momento.

Laura Bozzo recientemente ha causado polémica en redes sociales por, dicen los seguidores, usar mucho filtro. “Es filtro, maquillaje o se hizo algo en la cara señorita Laura… Se la ve super bien”, “Hermosa, ella porque puede y con dinero se puede dar los lujos que quiera”, “Ese filtro es chévere, lástima que en realidad es real nada”, “Que linda señorita Laura. Icono y leyenda viviente de la ayuda social y performance televisiva” y “Buen maquillaje y filtro, le quedo bien”, le dijeron al posar desde la cama, con un atuendo negro y una de sus piernas levantada.

