Laura Bozzo se pone unas atrevidas medias de mallas: “Las momias no tenemos edad”

Laura Bozzo publicó en su cuenta de Instagram una foto en la que aparece luciendo un atuendo de Dolce & Gabbana, con unas ajustadas medias de mallas blancas, para una sesión de fotos. La presentadora de televisión de origen peruano aprovechó esta oportunidad para sacar a relucir una palabra con la que en probablemente varias ocasiones se han referido a ella: “Las momias no tenemos edad”, dijo Bozzo para acompañar esta imagen.

La publicación de la ex participante de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ alcanzó los 14,500 me gustas y tiene varios comentarios, entre los que destacan los siguientes: “Eres bella como sea. No importa que te digan momia… Eres luz”, “No importa la edad , los del signo Leo son los mejores”, “Jajajaa pero que momia. Lo que está en regia y bella”, “Usted Doña Laura, luce espectacular” y “Con todo respeto pero no entiendo porqué se llama momia, ya muchas a su edad quisieran estar como ella” le dijeron sus seguidores.

Laura Bozzo hace algunas semanas fue criticada tras una fotografía que el público aseguró tenía muchos filtros. Muchos de ellos señalaron que en ‘La Casa de los Famosos’ habían visto a la presentadora de televisión al natural y que saben cómo luce ella.

“Diossss cuanto filtro!!”, “Puro photoshop, filtros 100%”, “La vimos sin nada, puro retoque”, “Demasiada retocada la foto laura cubierta de filtros”, “Ya no necesita filtros, ya la vimos como Dios la trajo al mundo” y “Me cae bien pero que no exagere con tanto filtro”, le dijeron a Bozzo tras esta publicación de Telemundo, en la que ella aparece luciendo un body negro, tacones del mismo color y lentes de sol.

Sigue leyendo: Laura Bozzo reflexiona tras el caso de Pablo Lyle: “Es una lección de vida para todos”

Una foto de Laura Bozzo llama la atención: el público que la vio en ‘La Casa de los Famosos’ dice que luce con mucho filtro

Laura Bozzo y Daniella Navarro se enfrentarán en el nuevo programa ‘¿Qué dicen los famosos?’