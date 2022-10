Laura Bozzo reflexiona tras el caso de Pablo Lyle: “Es una lección de vida para todos”

La presentadora de televisión de origen peruano Laura Bozzo se manifestó sobre el caso de Pablo Lyle, actor mexicano que fue hallado culpable de homicidio involuntario tras golpear y provocar la muerte de un hombre de nacionalidad cubana, llamado Juan Ricardo Hernández.

La ex participante de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ dio sus declaraciones al respecto ante las cámaras de ‘El Gordo y La Flaca’.

“Lo primero que te debo decir respecto a Pablo Lyle es que me parte el corazón. Me parte el corazón él, su familia, sus hijos. La verdad lamentable, pero esa es una lección de vida para todos porque un instante que uno pierde el control puede destruir tu vida para siempre. Para mí se ha hecho justicia porque el hecho de que alguien te insulte tu no puedes bajar de un carro y golpear a una persona mayor. Para mí el problema más grave de Pablo es el hecho de haberse ido, de haber abandonado el lugar después de haberlo golpeado y ver que el señor caía al suelo, creo que debió quedarse y ver qué era lo que pasaba”, dijo Laura Bozzo.

Además la presentadora de televisión reconocida en muchos países del mundo por ‘Laura en América’ afirmó que para ella esto también ha sido una lección y destacó que para ella Pablo Lyle tenía un gran futuro en su carrera y vida personal

“Para todos es una lección y me incluyo porque yo también tengo un temperamento muy bestia. Es una lección de vida para que nos demos cuenta que no podemos perder el control… Pablo tenía un futuro muy grande, una carrera maravillosa, una familia hermosa”, declaró.

A finales de octubre se conocerá la sentencia al actor mexicano y este podría pasar entre 9 y 15 años en la prisión.

Sigue leyendo: Conoce una de las propiedades donde Pablo Lyle vivió antes de ser trasladado a prisión

Famosos se solidarizan con Pablo Lyle después de haber sido declarado culpable de homicidio involuntario