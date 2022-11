Pavo para Acción de Gracias: cómo evitar que se seque

El pavo es uno de los platillos principales para celebrar Acción de Gracias en Estados Unidos. Para quienes preparan el pavo en casa, los consejos de los cocineros experimentados pueden ser de gran utilidad para lograr que la comida estrella de Thanksgiving quede perfecta, con gran sabor y textura.

Tips para evitar que el pavo se seque

Cocina por separado

Cocinar las pechugas y muslos del pavo por separado es una manera de evitar que el ave se reseque, según el consejo del chef con estrella Michelin Tommy Banks a través de Delish.

“Una vez que la pechuga esté cocida, saca el ave del horno, quita las patas y luego vuelve a colocarlas. Esto evita que las pechugas se sequen”, dice Tommy.

Las piernas tienen un tiempo de cocción más largo que la pechuga, por ello es mejor separar las piezas para que los muslos se cocinen por más tiempo, mientras que la carne blanca reposa.

Abre el pavo

Abrir el pavo en dos para colocarlo en una sartén o parrilla, ayudará a que el ave se cocine mas rápido de manera uniforme y sin resecarse.

Evita cubrir el pavo con papel de aluminio

Deja que el pavo repose sobre el mostrador por luego de sacarlo del horno y evita cubrirlo con papel de aluminio. Esto ayuda a que los jugos se redistribuyan a través de la carne. Taparlo con el papel metálico puede hacer que el pavo eleve su temperatura más de lo previsto y se seque.

Para evitar el pavo reseco, algunos cocineros sacan el pavo del horno antes de que esté completamente cocinado, considerando que el ave seguirá cocinándose mientras reposa. Eat This Not That comparte que el Chef Levitt sugiere retirar el pavo cuando la parte más gruesa de la pechuga alcance los 150°Fy la carne oscura alrededor de los 155°F.

Entre otros tips para cocinar el pavo con una mejor textura se encuentran, usar una rejilla y untar mucha mantequilla al ave.

Comenzar a hornear el pavo en el horno muy caliente (230°) durante los primeros 30 minutos y luego reducir la temperatura a 175 °C, puede dejar una piel crujiente sin que llegue a quemarse.

Cuida la cocción del relleno

En cuanto a la cocción segura de un pavo relleno, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) señala que ya sea que se cocine dentro del ave o por separado, cualquier relleno o aderezo debe ser cocinado a por lo menos 165° F.

Para mayor seguridad sugiere cocinar el relleno en un recipiente para hornear. También recomienda evitar comprimir el relleno dentro del pavo y usar aproximadamente 3/4 de taza de relleno por cada libra de pavo.

