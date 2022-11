Videos: Gerard Piqué se burló de la posibilidad de haber sido entrenado por el ‘Cholo’ Simeone y criticó al presidente del Real Madrid por la Superliga

Luego de haber finalizado oficialmente su carrera como futbolista siendo expulsado en su último partido como jugador del Barcelona, Gerard Piqué se tomó el tiempo para hablar de varios aspectos de vida deportiva con el reconocido streamer español Ibai Llanos.

En la conversación vía streaming en la red social Twitch, Ibai le preguntó a Piqué por varios asuntos relacionados a su recién finalizada carrera deportiva, entre ellos, el rumor que surgió hace unos meses sobre la posibilidad de jugar con el Atlético de Madrid del argentino Diego ‘Cholo’ Simeone, algo que el exjugadore calificó de “una locura”.

“¿Yo entrenando por el ‘Cholo’? El que creó esa noticia, es que no tiene ni put* idea. Yo entrenando por el ‘Cholo’, es una cosa de locos”, expresó el exdefensor entre risas. “Es inviable, es que siempre he dicho que no voy a vestir otra camiseta que no sea la de Barca”, aclaró.

En ese sentido afirmó que no se ve jugado con un estilo como el del Atlético de Madrid. “Es que si me dijeras un equipo que intenta jugar la pelota desde atrás. No sé, antes me dices un Betis u otro, pero el Atlético no pega. Salió esta noticia y me hizo gracia”, indicó.

💙❤️ @3gerardpique, con @IbaiLlanos: "¿Yo entrenado por 'El Cholo'? El que se inventó eso no tiene ni puta idea" pic.twitter.com/CzCXT95U74 — MARCA (@marca) November 10, 2022

Gerard Piqué en contra de la Superliga

Por otra parte, el legendario excapitán del Barcelona, habló de la Superliga promovida por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que también es apoyada por el equipo culé y la Juventus, a la cual calificó como un gran error del mandatario ‘merengue’.

“Cuando Florentino te habla de la Superliga y te dice que la gente consume algo distinto, yo estoy de acuerdo en eso, pero yo creo que la solución no es la Superliga”, expresó sobre la idea de que el fanático quiere cosas distintas en el fútbol.

“La presentación de la Superliga fue una gran cagada y ahí si que me sorprendió Florentino porque yo lo tengo por arriba de todos. Es un tío que ha cambiado al Real Madrid y lo que ha hecho en los último años es de elogios. Pero viniendo de él, lo que hizo en la presentación, me explotó la cabeza”, opinó.

💥😲 @3gerardpique: "La presentación de la Superliga fue una gran cagada. Yo a Florentino lo tengo arriba del todo. Me sorprendió" pic.twitter.com/4ABwxqANW2 — MARCA (@marca) November 10, 2022

