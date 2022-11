Estadistas envían carta a Biden para que tome acción en cuanto al tema del estatus territorial de Puerto Rico

NUEVA YORK – En medio de los procesos relacionados con las elecciones de medio término, activistas liderados por el Concejo de Estadidad para Puerto Rico (PRSC) enviaron una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el fin de que tome acción para agilizar la solución del problema del estatus territorial de la isla.

“Mientras millones de estadounidense hicieron oír sus voces por todo Estados Unidos a través de las urnas electorales durante las elecciones de medio término, a los ciudadanos de EE.UU. en Puerto Rico nuevamente se les negó un derecho democrático fundamental. Esto está mal y es injusto. Debe ser cambiado ahora”, planteó en un comunicado de prensa George H. Laws García, director ejecutivo de PRSC.

Aunque los boricuas cuentan con la ciudadanía estadounidense por nacimiento no tienen derecho a votar en elecciones en Estados Unidos como la realizada este martes si residen en la isla, aunque sí en las primarias presidenciales. Sin embargo, si se mudan a algún estado pueden ejercer el derecho al voto.

“Bajo el estatus territorial actual, 3.1 millones de residentes en la isla no tienen representación total en la Cámara de representantes, donde solo cuentan con un miembro sin derecho al voto, y se les niega totalmente la representación en el Senado, así como el derecho a votar por el presidente. Para hacerlo peor, el estatus territorial le permite al Congreso discriminar contra los residentes de la isla bajo leyes federales. Esta se ha convertido en la razón principal por la que más de 700,000 residentes se han visto obligados a abandonar la isla y moverse a los estados tan solo en las últimas dos décadas, debilitando aún más la economía e incrementando su fragilidad de cara a desastres naturales”, expone Laws García en el parte de prensa.

En ese sentido, las organizaciones agradecieron la atención de la Administración Biden a la isla tras el embate del embate del huracán Fiona el 18 de septiembre que se suma al de María en el 2017. Pero cuestionarion la inacción de su Gobierno para atender el tema de la descolonización de Puerto Rico, territorio de EE.UU. desde hace más de un siglo, lo que según los suscribientes es la raíz de la desigualdad y la privación de derechos para los ciudadanos puertorriqueños.

La misiva con fecha del 7 de noviembre, día de las elecciones, urge a la Administración Biden a endosar el proyecto H.R. 8393 o “Ley de Estatus para Puerto Rico” (Puerto Rico Status Act), que dispone para la realización de un plebiscito avalado por el Congreso entre las opciones no territoriales de estadidad, independencia y libre asociación. La legislación resultó de un consenso durante el verano entre la comisionada residente en Washington, Jennifer González, y representantes demócratas de origen boricua como Nydia Velázquez.

Sin embargo, tras su aprobación en el comité de Recursos Natuales de la Cámara baja que dirige Raúl Grijalva, la discusión del proyecto de ley ha quedado estancada en ese cuerpo legislativo debido, entre otras cosas, a reservas sobre el lenguaje y alcance de la medida no solo por parte de republicanos, también por miembros de la diáspora boricua en EE.UU.

“Para Puerto Rico recuperarse completamente y volverse realmente resiliente, el Congreso y la Casa Blanca tienen que ofrecerle a los electores una oportunidad libre, justa y definitiva entre las opciones no territoriales (de estatus) viables constitucionalmente. Esto es exactamente lo que haría el H.R. 8393, Puerto Rico Status Act (PRSA), y el que imploramos a usted que oficialmente endose y activamente le pida al Congreso que vote para su aprobación antes de fin de año”, exponen los estadistas.

Como parte de su reclamo, los suscribientes de la misiva cuestionan que Biden no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema del estatus de Puerto Rico, luego de que, durante el periodo de campaña en el 2020, manifestó su apoyo a un proceso justo y vinculante que le permita al pueblo puertorriqueño determinar su futuro político.

“Sr. Presidente, durante la campaña del 2020 usted prometió apoyar un proceso justo y vinculante para permitirle a la gente de Puerto Rico finalmente escoger su futuro estatus político y estableció la estadidad como su preferencia personal por ser ‘la manera más efectiva de asegurarle trato igual a los residentes de Puerto Rico’. Además, luego del Mensaje de Estado de la Unión de 2022 en el Congreso, usted le indicó a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González-Colón, que ‘si yo estuviera en Puerto Rico, yo votaría por la estadidad’. Sin embargo, hasta el momento, su Administración no ha tomado ninguna acción significativa para avanzar en el deseo de la mayoría de los votantes puertorriqueños que se han opuesto al estatus territorial y apoyado la estadidad entre las opciones no territoriales tres veces en la pasado década”, plantea la carta en referencia a parte de los plebiscitos no vinculantes que se han realizado en la isla.

Antes de las elecciones de medio término y con la mayoría demócrata en control de la Cámara baja parecía que ese proceso sería menos difícil de concretar. Sin embargo, ahora, bajo los pronósticos de que los republicanos lograrían mayoría legislativa en ese cuerpo, la pieza legislativa podría enfrentar mayores escollos para su aprobación. En el Senado, el panorama tampoco está claro, ya que el control del mismo aún está en juego, a pesar de que los demócratas tienen más probabilidades de prevalecer.

