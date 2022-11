‘Los Dúos 3’ de Juan Gabriel ya está disponible en todas las plataformas digitales

Este jueves 10 de noviembre se estrenó, en todas las plataformas digitales, el disco ‘Los Dúos 3’ del fallecido Juan Gabriel.

Este nuevo disco es parte de un seriado que comenzó a hacer el cantante mexicano antes de su muerte, esta serie está conformada también por ‘Los Dúos 1’ (febrero 2015) y ‘Los Dúos 2’ (diciembre 2015).

Los tres discos incluyen las exitosas canciones de ‘El Divo de Juárez’ en nuevas versiones que se adaptan a los estilos propios de los invitados de cada edición. En los dos primeros discos destacan los cantantes: Marco Antonio Solís, Natalia Jiménez, Laura Pausini, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán, Luis Fonsi, Marc Anthony, Paty Cantú, J Balvin y otros.

Los encargados de llevar a cabo ‘Los Dúos 3’ fueron los herederos de Juan Gabriel, siendo su hijo Iván Gabriel uno de los que estuvo al frente del proyecto. Él mismo le contó a ‘Billboard’: “Todas las ideas fueron de él, nosotros simplemente las tomamos y las produjimos lo mejor que pudimos”.

El disco está conformado por 14 temas y fue producido por Gustavo Farias, quien trabajó junto al mexicano durante muchos años.

Al parecer Juan Gabriel grabó su parte de todas las canciones antes de morir el 28 de agosto de 2016, e incluso tenía una lista de los artistas que quería invitar.

Iván Gabriel también le cuenta a ‘Billboard’: “El plan de mi papá siempre fue grabar con esta gente. La lista ya estaba, sabía con quién quería hacer los duetos, ya sabía el género, quería intentar cosas nuevas”.

Los invitados de ‘Los Dúos 3’ son: la mexicana Anahí, en ‘Déjame Vivir’; la mexicana Gloria Trevi, en ‘Por qué me haces llorar’; el mexicano Pepe Aguilar, en ‘Cada vez y cada vez’; la mexicana Danna Paola, en ‘De mí enamórate’; la chilena Mon Laferte, en ‘He venido a pedirte perdón’; el estadounidense John Fogerty, en ‘Have You Ever Seen The Rain’; la mexicana Ángela Aguilar, en ‘Nada más decídete’; el estadounidense George Benson, en ‘Luna tras luna’; el venezolano Lasso, en ‘Yo no nací para amar’; el francés Charles Aznavour, en ‘Venecia sin ti’; los mexicanos de La Adictiva Banda San José de Mesillas, en ‘Te doy 8 días’; el argentino Luciano Pereyra, en ‘Déjame’; los mexicanos de Eslabón Armado, en ‘Mía un año’ y la Banda El Recodo con La India, en ‘Ya’.

El disco está disponible en Spotify, YouTube, Apple Music y otras plataformas digitales.

