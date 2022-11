Lele Pons muestra la celulitis en Instagram y la aplauden: “Al fin un cuerpo real”

Lele Pons publicó una foto en su cuenta de Instagram luciendo un traje de baño estilo body mientras Guaynaa, su prometido, está de rodillas abrazándola la altura del abdomen. En esta imagen se ve a la influencer y cantante venezolana de perfil, mostrando una de sus piernas y glúteos, por lo que deja ver su celulitis.

Muchos de los comentarios que le llegaron tras publicar esta fotografía tienen que ver con su celulitis. Sus fanáticos aplaudieron que ella decidiera mostrarse de esa manera.

“Me gusta lo que promueves”, “Que viva el cuerpo humano normal y no estereotipado”, “Gracias por esas fotos, demostrando en redes sociales, las mujeres reales existen y tienen Miles de imperfecciones”, “Todas tenemos celulitis. Me encanta que las muestres”, “Eres tan hermosaaaa y tu forma de ser aún más. El cuerpo no nos define como personas” y “Y que si tiene celulitis!!!! Lo importante es que ella es feliz como es y él la ama con todo y celulitis. Dejen vivir y vivan su vida” fueron algunos de los mensajes que le dejaron a Lele Pons tras esta publicación que sobrepasó los 1,4 millones de me gustas.

Otros mensajes también hablaban de la celulitis como un ‘problema’. “Eso pasa por operarse, quedan mal”, dijo una persona en los mensajes y los fanáticos de Lele Pons salieron en su defensa.

“Eso pasa en cuerpos normales. Porque somos humanos. Las celulitis son NATURALES” dijo una de las seguidoras de la venezolana en su defensa.

Junto a Guaynaa, su prometido, Lele Pons constantemente comparte fotos en las que ambos presumen de su amor, tal como lo hicieron en esta imagen donde la artista muestra su celulitis. Hasta el momento se desconoce la fecha en la que ambos cantantes dirán ‘sí’ en el altar para iniciar una nueva etapa en sus vidas.

