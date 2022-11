Karol G escogió las pirámides y esfinges egipcias para grabar el video oficial de ‘Cairo’ y asegura que fue hecho “con amor”

La cantante Karol G desde hace aproximadamente un mes comenzó a compartir en sus redes sociales que se encuentra preparando nueva música para sus seguidores. A su vez, explicó que traerá algo realmente bueno para quienes disfrutan del género urbano, y la mejor manera para hacerlo es con un álbum.

Sin embargo, en diversas oportunidades llegó a escribir donde va la ubicación de las fotos de Instagram lo que sería el número 13 y, es que muchos internautas comenzaron a escribirle en sus redes sociales pensando que se trataría de su más reciente disco que podría salir a la calle.

Luego de varias semanas generando incógnita en cada uno de ellos fue hace cinco días cuando decidió anunciar que este domingo 13 de noviembre sería el gran estreno que más de uno había estado esperando. De esta manera, sus más de 57.6 millones de seguidores de la plataforma manifestaron su emoción al conocer la noticia.

La colombiana en esta oportunidad escogió una locación completamente distinta a las anteriores y la mejor forma de hacerlo fue tomar sus maletas con su equipo de trabajo para llegar a Egipto y, es que no se encuentra muy alejado a la realidad tras el nombre que lleva su canción, pues se trata de ‘Cairo’

Sin duda existió una gran organización para la grabación de este videoclip. En más de tres minutos ‘La Bichota’ decidió darle un gran recorrido por las calles de Egipto a sus seguidores y, es que también visitó las pirámides y esfinges que forman parte esencial de ellos.

Vestida de negro y con la sensualidad que ha sido caracterizada, la cantante se mostró bastante sonriente en el video, al tiempo que supo lucir bastante bien el color de su cabello, cambio que decidió realizar hace algunos meses.

“Juré que no me iba a cog*r de ningún culito… y aquí me tiene hablándote bonito 13“, es parte de la letra de este tema musical con el que también acompañó unas sexys fotografías que compartió hace pocos días. Desde ese momento muchos comenzaron a sospechar que se trataría de una sus canciones que estaría por sacar.

