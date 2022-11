Jay Leno sufre severas quemaduras en el rostro luego de que uno de sus autos se incendiara

El icónico presentador televisivo Jay Leno se encuentra hospitalizado y recuperándose de una serie de severas quemaduras en la cara luego de que uno de sus autos se incendiara en Los Ángeles.

“Me quemé seriamente por el fuego de la gasolina. Estoy bien. Sólo necesito una semana o dos para volver a estar de pie“, aseguró el comediante, de 72 años, en un comunicado a NBC News.

Apasionado del coleccionismo de autos (tiene más de 200) y anfitrión del programa de TV Jay Leno’s Garage, el neoyorquino se encontraba en su cochera cuando uno de sus vehículos estallo sin motivo aparente.

De acuerdo con algunos medios, la parte afectada por el fuego fue el lado izquierdo de su rostro, aunque las lesiones no dañaron ojos ni oído. View this post on Instagram A post shared by Christopher Sauve (@mango3ninety2)

Jay Leno está internado en el Grossman Burn Center de Los Ángeles, institución médica especializada en cirugía plástica para lidiar con casos de quemaduras.

“Está de buen humor y está conmovido por todas las consultas sobre su estado y los buenos deseos”, se señaló en el comunicado. “Él quiere que todos sepan que le está yendo bien y que está en ‘el mejor centro para víctimas de quemaduras en los Estados Unidos'”.