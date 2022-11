Pep Guardiola toma distancia de jugador del Manchester City acusado de 8 cargos de violación: “No soy su padre”

Este martes se reanudó el juicio contra el jugador del Manchester City, Benjamin Mendy, acusado de al menos ocho cargos de agresión sexual contra mujeres, el cual tuvo como novedad las declaraciones del entrenador Pep Guardiola, quien aprovechó la oportunidad para marcar distancia con el defensa francés.

En la que fue la tercera audiencia del juicio contra Mendy, Guardiola dejó claro que no se involucra en la vida personal de sus dirigidos y que su única responsabilidad con ellos es cuando están en el campo, ya sea entrenando o jugando.

“Yo controlo a mis jugadores cuando están juntos en el entrenamientos. En su vida privada, no sé qué hacen. No sigo a los jugadores en redes sociales y no sé qué hacen fuera de los entrenamientos y los partidos. No soy su padre”, expresó el entrenador español.

En ese sentido, el ex técnico del FC Barcelona y Bayern Munich, confesó que fue el propio jugador francés quien le pidió que sirviera como testigo en la audiencia de este martes donde se dedicó a hablar de la personalidad del futbolista.

“Es un gran chico. Diría que es muy generoso. Siempre está feliz y recuerdo que, cuando estamos todos juntos y alguien pide un favor, si él podía, lo hacía. Se adaptó muy rápido al equipo y estaba muy contento de poder ayudar a sus compañeros”, indicó.

Cabe recordar que fue el propio Guardiola quien pidió el fichaje de Mendy hace algunos años, por quién el Manchester City pagó cerca de $60 millones de dólares.

Asimismo, es importante resaltar que el jugador internacional con la selección de Francia, ya fue declarado inocente de uno de los cargos de violación, sin embargo el juicio continuará hasta conocer el veredicto de los siete cargos restantes, hasta ese momento, el equipo inglés mantiene suspendido al jugador.

