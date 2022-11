“No hay mejor seleccionador que yo en la historia del fútbol mundial”, las polémicas declaraciones de Luis Enrique previo al Mundial Qatar 2022

Luis Enrique ha dado una rueda de prensa en la que se ha mostrado completamente confiado sobre sus decisiones y ha aclarado todo tipo de dudas respecto a la no inclusión del defensor Gerard Piqué, quien ya está retirado.

Al ser consultado sobre si tiene algún tipo de incógnitas como seleccionador de cara al Mundial Qatar 2022, el seleccionador español respondió firmemente: “No tengo ninguna duda, yo tengo que convencer a mis jugadores de una idea, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial, eso es lo que yo me creo, evidentemente no es verdad pero yo lo creo así” .

Cuando le preguntaron sobre los jugadores que se han quedado afuera de la lista, Enrique se mostró franco: “La confección de cualquier lista implica la toma de decisiones, creo sinceramente que hay jugadores que no entraron en la convocatoria y que por merecimiento debieron estar, soy el primero en reconocer eso. Pero también debo decir que la sensación de plenitud y satisfacción que tenemos como staff es total y máxima”.

¿Por qué Piqué estaba en la prelista?

Hace algunas semanas cuando Gerard Piqué anunció su retiro del FC Barcelona, se rumoraba en que aun podría jugar el Mundial debido a que había entrado en la pre lista de 55 jugadores que Luis Enrique envió a la FIFA y de la cual, saldrían los 26 que representarán a España en Qatar.

Ante ser consultado sobre el porqué de la convocatoria de Piqué, el seleccionador dijo: “Gerard estaba en la lista porque cuando la di era un jugador activo, profesional y para mí uno de los mejores centrales. Es una máquina competitiva o lo era, no lo consideraba como primera opción pero sí tenía posibilidades de entrar”.

Calendario de España en el Mundial Qatar 2022

Grupo E

Miércoles 23 de noviembre – España vs Costa Rica

Domingo 27 de noviembre – España vs Alemania

Jueves 1 de diciembre – Japón vs España

