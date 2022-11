Los latinos Anitta y Omar Apollo, candidatos al Grammy a Mejor Nuevo Artista

La cantante brasileña Anitta y el cantautor estadounidense de raíces mexicanas Omar Apollo figuran entre los nominados a mejor nuevo artista para la edición 65 del Grammy.

La lista de los candidatos a dicha categoría la completan el dúo de jazz Domi & JD Beck, la cantautora Muni Long, la cantante Samara Joy, la rapera Latto, el grupo italiano Måneskin y el rapero y actor Tobe Nwigwe, anunció la Academia de la Grabación de Estados Unidos este martes.

Si bien es la primera vez que están nominados a los Grammy, Apollo y Anitta han sido reconocidos por la Academia Latina de la Grabación este año en donde ambos cuentan con dos candidaturas respectivamente para los Latin Grammy, que se entregan este jueves 17 de noviembre en Las Vegas.

En la versión latina de los Grammy, Apollo buscará embolsarse dos gramófonos por su trabajo junto al artista español C. Tangana en el tema “Te Olvidaste”, seleccionado para competir por el reconocimiento a grabación del año y mejor canción alternativa.

De hecho, “Te Olvidaste” se enfrentará con “Envolver”, de la propia Anitta, también nominada en la categoría de grabación del año.

La canción de la brasileña también opta al galardón a mejor interpretación en el género de reguetón en estos Latin Grammy.

Con “Envolver”, Anitta no solo se volvió viral en redes sociales por el peculiar paso de baile que desempeñaba y que muchos intentaron imitar, sino que batió un récord Guinness al convertirse en la primera artista solista en alcanzar el puesto número uno en Spotify global.

Tras esto, la figura brasileña podría consagrarse internacionalmente en la edición 65 de los Grammy, que volverán el próximo 5 de febrero a Los Ángeles después de que su última entrega se celebrase en Las Vegas con motivo de un despliegue especial motivado por la pandemia. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

