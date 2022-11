Daddy Yankee sigue despidiéndose de su público: “Gracias por hacer mi sueño realidad”

Daddy Yankee publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve disfrutando de una paradisiaca playa en República Dominicana. El cantante boricua estaba allí, disfrutando de un momento de relajación, en medio de su última gira de concierto.

El boricua agradeció a la gente de República Dominicana por el cariño que le han dado. Asimismo, resaltó a los demás países de latinoamérica por los que ha pasado durante esta gira de despedida. “Me siento bien, bien contento y bien bendecido. Ha ido una gira increíble. Gracias a todos los países que han estado conmigo compartiendo todos estos recuerdos”, dijo Daddy Yankee desde el agua.

“Solo quiero dejarles saber que me siento muy contento y agradecido con todos ustedes. Gracias por hacer de esta gira un recuerdo inolvidable. Me llevo el amor y todo el cariño que me han regalado durante todo este tiempo. Gracias por hacer mi sueño realidad, gracias por ser parte de #laultimavueltaworldtour. Los amo”, escribió también el boricua para sus fanáticos.

Durante su gira de conciertos Daddy Yankee ha tenido oportunidad de divertirse al máximo. En su paso por Cancún disfrutó junto a su esposa Mireddys de la playa y el aire, al volar con una especie de paracaídas atado a una embarcación y ellos con arnés: mientras el bote avanzaba ellos más se elevaban por el aire y sobre el mar azul.

Su disfrute es parte fundamental de esta última gira de conciertos, que está planeada para que termine en Puerto Rico, la isla natal del cantante. Cuando Daddy Yankee anunció su retiro del mundo de la música quiso darle a sus millones de fanáticos esta última oportunidad de disfrutar de sus conciertos y además sacó al mercado un último álbum, llamado ‘Leggendaddy’, que es un viaje por toda su carrera musical.

“Esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta, ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado“, dijo el boricua al anunciar su retiro, la gira y el álbum.

