Salma Hayek posa con revelador escote y deja babeando a todos sus fans

Salma Hayek es dueña de una belleza latina que siempre da de qué hablar, sobre todo porque sus curvas son tan pronunciadas como naturales y son éstas las que la hicieron destacarse en los años 90 en la industria de Hollywood, desde entonces estamos acostumbrados a verla sacarle provecho a éstas con diseños de alta costura. Desde ese entonces su nombre al lado del de Sofía Vergara y Jennifer López se ocupó para describir en gran medida la belleza latina.

Pero hoy, esta belleza, ha logrado que todos sus fans estén aplaudiendo su más reciente aparición en las alfombras rojas, gracias al evento de organizado por la revista GQ, en su gala “Men Of The Year Awards 2022”. Salma vuelve a exponer su belleza y esta vez, como bien destacó la revista Vogue México, lo hizo con un diseño independiente, un vestido de tono escarlata, tan rojo como la pasión misma.

Y sí, decimos pasión porque esto es lo que desató en sus fans cuando la vieron posar para las cámaras con un vestido diseñado por Vivienne Westwood, el cual cuenta con un corsé drapeado y su escote grande y pronunciado puso a muchos a babear.

Salma Hayek atiende a la gala de GQ “Men Of The Year Awards 2022” que se llevaron acabo en “The Mandarin Oriental Hyde Park”. / Foto de Gareth Cattermole/Getty Images.

La confección que lució Salma, en el evento de “GQ Men of the Year 2022”, tiene además unos cortes asimétricos y los críticos aseguran que con esta aparición la mexicana esposa del magnate François-Henri Pinault se pone nuevamente a la vanguardia, apostando por los diseños que estaremos por ver en las próximas pasarelas y por qué no decirlo, probablemente también en la “red carpet” de los Óscar.

