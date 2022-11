Bebé latino murió de hambre luego de que su padre falleciera en apartamento en Nueva York

Un niño latino de 2 años falleció de hambre después de que su padre, único otro habitante de la casa, muriese en el norte del estado Nueva York a principios de este año, concluyeron las autoridades esta semana.

David Conde, de 59 años, y su hijo del mismo nombre fueron encontrados muertos el 15 de febrero en su apartamento en Geneva, unas 45 millas al sureste de Rochester y 55 millas al suroeste de Syracuse.

El padre murió naturalmente de una “enfermedad cardiovascular”, según un comunicado del Departamento del Alguacil del condado Ontario (NY), informó este miércoles NBC News.

El padre y su hijo fueron vistos con vida por última vez el 22 de enero, y los investigadores dijeron que no había señales de entrada forzada o actividad criminal dentro del apartamento.

La policía llegó a la casa para realizar una verificación de bienestar porque no se había sabido nada de Conde en varias semanas, recordó el teniente Joseph Murphy. La pareja no había sido reportada como desaparecida y el niño no estaba registrado en ninguna guardería.

“Se cree que el señor Conde falleció primero y el niño no pudo obtener ningún alimento después de la muerte de su padre”, concluyó el comunicado.

Desde entonces las autoridades han localizado y entrevistado a la madre del niño. No está claro por qué ninguna otra persona estuvo en ese hogar ni en contacto con Conde durante tantos días. Nadie de la familia ha estado disponible para emitir comentarios.

En un caso similar, este semana NYPD halló los cuerpos muy descompuestos de un hombre de mediana edad y su madre anciana dentro de su apartamento en el Lower East Side de Manhattan. Los investigadores sospechan que el hijo de 56 años murió primero, dejando a su madre de 91 incapaz de cuidar de sí misma.