Karol G sorprendió con tres looks en los Latin Grammy 2022 y hasta subió al escenario a desbordar su sensualidad

Karol G fue una de las artistas que asistió a la ceremonia 2022 de los Latin Grammy, que se celebró en la ciudad de Las Vegas. La cantante colombiana hizo su aparición en la alfombra roja con un vestido color nude de larga falda que dejó sus piernas por delante al descubierto, con cintas que salían desde sus zapatos decorándola hasta las rodillas.

Guantes y parte del atuendo cayendo sobre sus hombros, con un escote, complementaron la apariencia del vestido. Debido al color del atuendo, su cabello rojo deslumbró y resaltó aún más.

“Estoy muy feliz y emocionada de poder estar esta noche aquí y poder compartir esta música nueva”, dijo Karol G desde la alfombra roja.

Ya avanzando la noche Karol G se subió al escenario a interpretar sus temas más famosos y lo hizo con otro atuendo en color nude, en el cual destacaba un ajustado body brillante con un pantalón que dejaba al descubierto parte de sus piernas. Este look para cantar lo acompañó con una gran cadena brillante con la letra ‘K’, de Karol.

Los temas que interpretó la colombiana fueron ‘Gatúbela’, ‘Provenza’ y ‘Cairo’, su más reciente tema musical, el cual estrenó hace un par de días. El video de ese canción fue grabado en las pirámides egipcias y así Karol G logró cumplir un nuevo sueño.

El último atuendo que lució la nacida en Medellín fue de un vestido color plateado con un gran escote. El vestido era de pequeños tirantes y los acompañó con unos ligeros guantes que permitían ver sus manos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

