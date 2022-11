Karol G envía conmovedor mensaje tras el fin de su gira: “Gracias a Dios por la convicción que ha puesto en mi alma”

La cantante colombiana Karol G terminó su gira de conciertos por Estados Unidos, en la cual tuvo 33 shows. La intérprete de ‘Provenza’ agotó las entradas para cada una de esas presentaciones y ante el fin de esta etapa ella les envió un gran mensaje a sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram por haberla acompañado y apoyado en cada uno de estos conciertos.

La artista aseguró que en casa uno de los conciertos se sintió una energía muy poderosa y que se atreve a confirmar que cada persona salió de esos shows con el corazón repleto de amor.

“Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho… 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar… Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, comentó la intérprete nacida en Medellín.

En el mismo texto Karol G se tomó un momento para agradecer a Dios y a todas las personas que trabajaron junto a ella para poder realizar esta gira por Estados Unidos. “Gracias a Dios por la convicción que ha puesto siempre en mi alma, a todas las personas que trabajaron conmigo día y noche para hacer posible este sueño, a los artistas que me acompañaron durante el tour e hicieron que el show brillara aún más con su presencia y al increíble equipo de trabajo que se la vive conmigo día a día”, les dijo la colombiana.

Karol G durante esta gira de conciertos cumplió uno de los sueños que tenía como artista: presentarse en el Madison Square Garden y además agotando la función. Asimismo, vivió el nacimiento de una bebé en Fresno, pues su madre estaba disfrutando del show y Karol G cantando ‘El makinon’ cuando la pequeña decidió venir al mundo. Estos, por nombrar algunos, quizás son de los momentos que la colombiana recordará con mucho más amor tras finalizar esta gira.

