Mauricio Pochettino sobre el Real Madrid: “Los trenes no pasan solo una vez”

Mauricio Pochettino es uno de los entrenadores con una gran experiencia en el fútbol del viejo continente a pesar de que salió del Paris Saint-Germain por la puerta de atrás debido a su eliminación en la pasada edición de la UEFA Champions League ante el Real Madrid.

A pesar de haber ganado tres títulos con el conjunto parisino, el argentino en algunas oportunidades estuvo en el radar del Real Madrid para que se hiciera cargo del club. Sin embargo, en ese momento el sudamericano había renovado su contrato con el club galo o estaba apalabrado con otro.

No obstante, Pochettino conversó en el programa “La Pizarra de Quintana” de Radio Marca y dejó claro que las oportunidades tardan en llegar y utilizó el dicho que señala que el tren si pasa dos veces en la vida.

“No creo que los trenes solo pasan una vez. Hay que esperar y tener paciencia. El timing domina el fútbol. Está claro que siempre se ha relacionado mi nombre con grandes clubes como los que has nombrado. No me gusta la arrogancia de intentar venderme, parece que como estoy sin equipo tengo que venderme”, comentó Pochettino.

"¿El Real Madrid o el Manchester? Ha sido una cuestión de timing. […] No creo que los trenes solo pasen una vez en la vida".



Mauricio Pochettino en La Pizarra de Quintana en @RadioMARCA.https://t.co/SDEClzDZIn pic.twitter.com/vJUOtvMiWb — Miguel Quintana (@migquintana) November 18, 2022

“El fútbol es timing y a veces hay ciertas circunstancias que no se dan, hay que esperarlas para que se den de manera natural”, finalizó el argentino.

A pesar de que en ningún momento su nombre no ha vuelto a relacionarse con los merengues, no descarta que vuelva a resurgir un interés en él. Además, se debe resaltar que se encuentra actualmente sin empleo.

Por último, no se de olvidar que el Real Madrid también deberá buscar entrenador más temprano que tarde, ya que Carlo Ancelotti dejó claro que en cualquier momento le pondrá fin a su carrera en los banquillos.

