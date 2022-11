Dorismar desafía a Instagram y aparece en varias imágenes mostrando muchísimo más de la cuenta

Dorismar ha hecho que Instagram arda sin piedad. En el siguiente link podrás ver estas imágenes casi prohíbidas con las que sus fans están volviéndose locos, decir que esto está que arde se queda corto y es que en esta ocasión la modelo y actriz argentina no quiso censurarse ni un poquito.

Y ojo que esta no es la primera vez en la que Dorismar eleva la temperatura, ya que esta imagen de ella junto a Celia Lora, no es nada en comparación con esta en la que aparece llevando un sensual bodysuit lleno de hoyitos, y es que sin el se encuentra prácticamente desnuda, ya que de que se le ve todo, se le ve sin piedad ni vergüenza. Aquí la foto. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

El público conoce a Dorismar como actriz, ya que le dio vida a Linda en la telenovela “El Triunfo del Amor” en donde compartió créditos con William Levy, Osvaldo Ríos y Maite Perroni. En esta historia, Linda se roba el corazón de muchos, al principio, y no sólo por su belleza, sino por su sonrisa sincera, su apego a la vida y la amistad que desarrolla con la protagonista.

Sin embargo, su ambición y deseo de abandonar la pobreza y ser una estrella, la llevan a olvidarse de todo y acepta así convertirse en la amante de un hombre casado, el cual termina siendo el esposo de Victoria Sandoval, jefa de María Desamparada, papel que interpreta Maite Perroni.

Aquí les compartimos un video con el papel que desempeñó en dicha producción de Salvador Mejía.

Lee más de Dorismar aquí:

Dorismar deja poco a la imaginación modelando de frente y de espalda con diminuta lencería de red

Dorismar caldea Instagram mostrando sus encantos en tanga de hilo y sin sostén

De frente y de espaldas, Dorismar presume tremendas curvas usando blusa sin sostén y microtanga