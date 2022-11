Héctor Bellerín carga contra el Mundial de Qatar: “El fútbol vuelve a ser el reflejo de la sociedad, de la avaricia y el egoísmo”

El Mundial de Qatar comenzará este domingo y cada una de las selecciones han empezado a foguearse para lo que será la disputa del trofeo más importante y más deseado por todo futbolista que defiende los colores de su país.

Sin embargo, en esta oportunidad no se trata de algún duelo, sino que el español Héctor Bellerín ha asistido a la gala de los Premios GQ y tras ser reconocido como uno de los “Hombres del Año del 2022” ha querido enviarle a un mensaje contundente a la FIFA y a todos los organizadores de este certamen.

“El estar aquí hoy significa no estar en Qatar y no estar con la Selección. No formar parte de ello me entristece. Pero, por otro lado, hay una parte que me alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de 6.500 fallecidas en el proceso de construcción de un Mundial de fútbol”, comentó Héctor Bellerín.

👏👏👏 Esto de @HectorBellerin sobre el mundial de Qatar se merece un aplauso no solo por la necesaria denuncia social, sino por la valentía de hacerlo públicamente siendo futbolista. pic.twitter.com/GKb6gY22B9 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) November 18, 2022

“Personas de países como Pakistán o Banglades. La mayoría de hombres de 30 o 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y sus familias. El fútbol vuelve a ser el reflejo de la sociedad, de la avaricia, el egoísmo. No hay límite”, reiteró el español.

Es importante resaltar que, muchos trabajadores perdieron la vida en la construcción de cada uno de estos recintos debido a la fuerte temperatura de Qatar. Algo que no ha sido aceptado por muchos fanáticos, medios y otras personas.

“Seguimos agrandando todas esas cosas que nos separan. Eso sólo lleva al desencuentro y a la desigualdad. La única forma de tirar esa barrera es buscar entre nosotros la humanidad, la empatía, el amor, creer en nuestra comunidades y las redes que concluyen dentro de ello. En nuestra sociedad, tan polarizada, tenemos que vernos como lo que somos: personas. Gracias todos”, finalizó el español.

De esta manera, el Mundial de Qatar ha vuelto a sufrir una nueva critica con respecto a su organización y todo antes de que ruede el primer balón en el partido. Sin embargo, la emoción se siente cada vez más y todo apunta a que será un verdadero éxito.

