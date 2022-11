Latin Grammy 2022 brilló con sus conductores, las presentaciones, los premios ¡y la producción!… Sí la entrega número 23 de la Academia de la Grabación en co-producción con Univision, sin duda pasarán a la historia de la música como uno de los mejores, o quizás el mejor.

En un año en donde los premios han tenido cierta crisis en el rating, el repetir demasiado a los invitados y el exceso de la música urbano. Univisión se anota un nuevo triunfo en calidad a la hora de producir uno de los shows más vistos, pareció encontrar el balance justo entre los artistas, las presentaciones, y La Academia en los ganadores, donde se dio más espacio a la calidad de la música que a la popularidad, sin por ello estar peleados entre si. Una muestra de ellos son los 6 Latin Grammy con los que se alzó Jorge Drexler.

La noche comenzó con tres de los presentadores, Laura Pausini, Thalia y Luis Fonsi interpretando canciones de Marco Antonio Solís, ‘Persona del Año’. El mensaje era simple, la coherencia de lo que se estaba festejando y homenajeando.

Tema separado merecen los 4 host, que como te contamos, se vislumbraba en la conferencia que dieron días antes, la química, la espontaneidad, el profesionalismo y la madurez para cumplir con este importante rol, en la que muchas veces no estuvo a la altura del premio más importante de la música.

En este caso Fonsi, Pausini, Thalia y Anitta, son cuatro músicos con experiencia en poder llevar una conducción más allá de cantar. Quizás el mayor desafió lo tenía la brasileña por el idioma, pero tuvo su presencia fuerte en el escenario, con la sutileza de no ser la que mayor peso y más tiempo tenía al aire.

La conducción estaba centrada en Fonsi y Pausini, que pese a que la cantante italiana tampoco tiene su español perfecto, ya el público está acostumbrado y siempre la entiende.

Hasta la alfombra con ‘Noche de Estrellas’ y el backstage estuvo perfectamente elegido con dos de los presentadores que se destacaron como Borja Voces y Clarissa Molina.

Otro de los detalles que marcaron la diferencia de estos Latin Grammy de otros premios, e incluso de ellos mismos años anteriores, fue que todos, absolutamente todos los que hicieron su presentación cantaron en vivo. Nadie pre-grabó su show, y no existió ni el playback, ni los errores de sonido y muchos menos la desafinación.

El único que tuvo un pequeño error, o quizás era parte de su performance de ‘ebrio’ fue Rome Santos, a quien en un momento pareció querer caérsele el micrófono ,y siguió por segundos la música sola con su voz de lejos, pero hasta eso dejó claro que estaba cantando en vivo.

Los momentos románticos fueron tres. Cuando Marc Anthony le dedicó su Latin Grammy a su novia Nadia; cuando Christian Nodal le declaró su amor ante todos a su novia Cazzu y confesó que ella no solo lo rescató, sino que también le hizo querer a los premios.

Y Rosalía no se quedó atrás, y muy emocionada recibió su galardón dedicándoselo a “mi amor”, Rauw Alejandro, quien estaba ahí aplaudiéndola.

Hablando de amor, el momento que marcó un antes y un después dentro del show de Univision, fue cuando Ángela Álvarez, la cantante de 95 años subió al escenario a recibir su Latin Grammy a ‘Mejor Artista Nuevo del Año’, su ejemplo y su discurso de que: “Aunque la vida es difícil siempre hay una salida”, y resaltó que nunca es tarde para cumplir los sueños. Hizo que sus ahora colegas y todo el público presente se levantara de sus asientos para aplaudirla de pie.

Chiquis Rivera mostró su crecimiento musicalmente cantando con Los Recoditos; Christian Nodal reconfirmó el talento y su voz única en el dúo que hizo con Christina Aguilera. View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

Sebastián Yatra dio nuevos pasos en su imparable carrera con la presentación, una de las mejores, que hizo con John Legende, donde las interpretaciones y la tecnología en el número musical dejó a todos con la boca abierta.

Los momentos HOT fueron para los más jóvenes, Anitta, Rosalía, y Karlo G. Y hasta la solidaridad y la enseñanza de la importancia de devolver lo que el público les da fue la beca de Nicky Jam para apoyar nuevos músicos, y hasta cantó con tres de ellos. View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

Después de todo lo que sucedió el jueves 17 de noviembre en el Mandalay Bay Hotel de Las Vegas, la vara se pone más alta para todos los premios, y para ambas cadenas. Para Univision de no volver a caer, y seguir creciendo o por lo menos mantener el nivel. Y Telemundo intentar salir de las crisis en sus premios en todos los sentidos. Porque todos le ponen mucho esfuerzo y dedicación, pero el secreto seguirá estando en lo mismo, en la pregunta que nos enseñó a todos Don Francisco: ¡¿Qué dice el público?! View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

