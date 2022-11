American Music Awards 2022: Anitta y Bebe Raxha roban miradas en la alfombra roja

Los American Music Awards 2022 se celebraron en el famoso Microsoft Theater de Los Ángeles, donde previo a la gala de premios se llevó a cabo la alfombra roja por donde desfilaron diversos artistas.

La cantante brasileña Anitta se robó las miradas con un atuendo en blanco y negro con transparencias que destacó sus curvas por la parte trasera del vestido de la casa de modas Mugler y joyería de Tifanny & Co.

Desliza

Bebe Rexha lució un escotado y voluminoso vestido rojo de Buerlangma con hombros exagerados y cola larga. Ella complementó con guantes rojos Atelier Biser y botas hasta la rodilla Le Silla.

Fue Machine Gun Kelly, quien no asistió con Megan Fox, quien mostró que no tiene miedo a probar cosas nuevas en cuanto a su atuendo se trata, pues asistió con un incómodo Dolce & Gabbana con púas.

El músico estadounidense compartió con la revista People que era “difícil poder ir al baño” con su atuendo.

Para P!nk, quien cantó su nuevo sencillo en el escenario, el desfile por el encarpetado fue un evento familiar, ya que estuvo acompañada por su esposo, Carey Hart, de 47 años, y sus dos hijos: Willow, de 11, y Jameson, de 5. View this post on Instagram A post shared by P!NK (@pink)

El brillo en la alfombra estuvo a cargo de Carrie Underwood. La cantante de “Blown Away”, de 39 años, lució con un vestido rosa, con la espalda descubierta, y adornos de pedrería de la colección Primavera/Verano 2023 de Tony Ward. View this post on Instagram A post shared by Carrie Underwood (@carrieunderwood)

La ex estrella de Disney Dove Cameron lució un top estilo corsé combinado con un vestido negro. Optó por peinarse con una cola de caballo y dos trenzas enmarcaron su rostro. View this post on Instagram A post shared by Dove Cameron (@doveyclips)

También pasaron por la alfombra Becky G, Ellie Goulding, Meghan Trainor, Taylor Swift y Charlie Puth, entre otros. View this post on Instagram A post shared by Style DFW (@styledfw) View this post on Instagram A post shared by love ellie goulding (@lovelliegouldings) View this post on Instagram A post shared by ST (@i_am_a_megatron) View this post on Instagram A post shared by Hamza (@hanata1994) View this post on Instagram A post shared by 🔹POPLIFE🔹 (@poplife22_)

