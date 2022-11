Alejandra Espinoza hizo un “live” junto a su hijo y alguien lo llamó “maleducado”, la actriz respondió tajante

Como todo niño de 7 años, Matteo, hijo de Alejandra Espinoza, no se puede quedar quieto ni un segundo y aunque casi siempre el público aplaude todas sus travesuras, ahora una persona le llamó la atención por un comportamiento que le pareció inapropiado.

La conductora estaba transmitiendo en vivo por Instagram afuera del colegio del chico mientras esperaban su hora de entrada y él no paraba de hacer caras frente a la cámara, a lo que una internauta comentó despectivamente, situación que a la famosa no le gustó.

“A ver, mi hijo no es maleducado, es un niño. Se porta como lo que es, un chiquillo de 7 años y se luce y actúa como tal. ¿Qué esperan de un niño de su edad, que por ser mi hijo se quede ahí sentado y serio? No señores, yo lo dejo ser niño y que disfrute su infancia”, dijo Alejandra tajante. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

Asimismo, la presentadora recordó una ocasión en la que una fan le reclamó porque se había encontrado a Matteo y a su papá en la calle y, por más que lo saludaba, el niño no le correspondió, a lo que ella señaló que su retoño estaba aplicando sus enseñanzas de no hablar con ninguna persona extraña.

Lee más de Alejandra Espinoza aquí:

Alejandra Espinoza no celebra Halloween y le molesta que en la escuela católica a la que va su hijo sí lo hagan

Alejandra Espinoza confirma que ya no podrá tener bebés

Hijo de Alejandra Espinoza cuenta qué haría si fuera presidente