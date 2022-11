Empleados de un centro de detención de Georgia fueron arrestados tras brutal golpiza a un recluso afroamericano

Tras una investigación de la Oficina de Investigaciones de Georgia, la Oficina del Alguacil de Condado de Camden anunció este martes la detención de tres empleados que estuvieron involucrados un la golpiza de un recluso de 41 años en la cárcel del condado.

La oficina del alguacil informó a través de un comunicado que el oficial de correccionales cabo Mason Garrick y los ayudantes Braxton Massey y Ryan Biegel fueron acusados de agresión a un recluso y de violar al juramento de cargo tras la golpiza, informó Fox News.

“Este video es innegable y las acciones de los agentes son inexcusables”, señaló el abogado Harry Daniels en un comunicado. “El Sr. Hobbs ingresó a la Cárcel del Condado de Camden sufriendo un episodio psicológico y pidiendo que lo colocaran en confinamiento protectos. Pero en lugar de protegerlo, estos agentes lo atacaron y lo golpearon y patearon sin piedad”.

El video de seguridad mostró a la víctima identificada como Jarrett Hobbs, un hombre afroameriano de 41 años de Carolina del Norte, parado en su celda antes de ser rodeado por cinco guardias. En las imágenes se ven a tres agentes dando puñetazos antes de que Hobbs sea arrestado fuera de la celda y arrojado contra la pared.

La imágenes adicionales mostraron a un oficial que parece haber atado a Hobbs a una silla de sujeción tras la golpiza y sin recibir asistencia médica.

“De ninguna manera alguien debe ser golpeado de la forma en que este hombre fue golpeado”, señaló Daniels en una rueda de prensa. “No me importa lo que hizo. No me importa si derribó la maldita puerta. No golpeas a una persona así”.

El lunes, el abogado de Hobbs publicó una carta que se envió al Departamento de Justicia en la que pidió que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia investigue si la golpiza fue motivada racialmente como un crimen de odio.

El recluso fue ingresado a la cárcel del condado de Camden en la costa de Georgia el 3 de septiembre, recibiendo cargos de posesión de drogas e infracción de tránsito.

“Brxton Massey ha estado empleado seis meses, Mason Garrick 18 meses y Ryan Biegel tres en la Oficina del Alguacil“, señaló un comunicado de prensa. “Los tres han sido registrados en el Complejo de Seguridad Pública del Condado de Camden. La Investigación Interna de la Oficina del Alguacil terminó su empleo con la Oficina del Alguacil del Condado de Camden antes del arresto”.

La oficina del alguacil agregó que otros dos empleados que estuvieron involucrados en el incidente enfrentan acciones disciplinarias luego de las conclusiones de la investigación interna.

