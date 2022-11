Sergio “Kun” Agüero cargó contra la Federación tras no permitirle visitar a la selección argentina

Sergio “Kun” Agüero es una de las figuras más emblemáticas de la selección “albiceleste” y que a pesar de haberse retirado por problemas cardiacos, el delantero decidió asistir al Mundial de Qatar para apoyar de cerca a Lionel Scaloni y a los que fueron sus compañeros por muchos años.

No obstante, el ex jugador del FC Barcelona vivió un capítulo muy oscuro en suelo árabe, después de que las autoridades de la selección le impidieran ingresar a los camerinos de la selección para saludar a sus amigos por una falta de credencial. Algo que generó molestia en el ex jugador y que lo llevó a criticar fuertemente esta decisión.

“Voy a ver si puedo ver a los chicos. Es medio raro el tema. No sé, supuestamente tienes que tener una credencial para pasar. Me parece raro que tarden tres o cuatro días. Yo pregunté y viene de arriba”, comentó el ex jugador junto al influencer Jero Freixas.

“Es muy rara la situación. Hace un año estuve ahí con ellos. He formado parte de la selección y una credencial te la hacen rápido. Ha venido gente que quiso estar y se la hicieron”, prosiguió el argentino en Twich.

Es importante resaltar que, el mismo Agüero reiteró en distintas oportunidad que, a pesar de que se tuvo que retirar, no iba a dudar en apoyar a su ex compañeros y buenos amigos en el certamen que se está llevando a cabo en Qatar.

A pesar de este deseo, no pudo llevarlo a cabo debido a la prohibición de las autoridades de la Federación Argentina. Ahora, el próximo paso será ver que decisión toman al respecto y así permitirle el ingresó a alguien que fue muy importante para la “Albiceleste”.

Lee También:

Messi sobre la derrota de Argentina: “El gol tan temprano nos hizo mal, nos confundió”

Los memes golean a Argentina tras la derrota ante Arabia Saudí y no perdonan a Messi y compañía

Sorpresa en el Mundial: Arabia Saudí derrota a la Argentina de Messi en su debut en Qatar 2022 [Videos]