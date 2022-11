Los memes golean a Argentina tras la derrota ante Arabia Saudí y no perdonan a Messi y compañía

La selección Argentina liderada por Leo Messi, recibió un duro golpe en sus aspiraciones de ganar el Mundial Qatar 2022 luego de caer derrotada en su debut ante Arabia Saudí, siendo esta la primera gran sorpresa de la que ya es una peculiar y polémica Copa del Mundo.

La ‘Albiceleste’ inició este partido como una de las claras favoritas al título, sin embargo, ese favoritismo se vio fracturado luego de los primeros 90 minutos más el agregado, cuando un gol de penalti anotado por Messi, no fue suficiente para evitar una dura caída que inevitablemente ha causado furor en las redes sociales donde ya comienzan las burlas contra los sudamericanos.

Yo viendo que Arabia le ganó 2-1 a Argentina pic.twitter.com/J9D2Va6yqq— Gaspar  (@gaspodeibarrio) November 22, 2022

Una de las imágenes más comunes tiene que ver con el fallecido astro argentino Diego Armando Maradona, a quien ‘parodean’ criticando a los actuales campeones de América. Diego Maradona looking down at this Argentina team pic.twitter.com/YQO843S6oS— Troll Football (@TrollFootball) November 22, 2022

Otros de los memes tienen que ver con los reiterados fuera de juego que cometió la ‘Scaloneta’, principalmente en el primer tiempo, donde incurrieron hasta en siete ‘offside’, en los cuales llegaron a anotar hasta tres goles que posteriormente fueron anulados. Así quedé después de gritar los 3 goles de Argentina y que fueran anulados

Me estas jodiendo!!! pic.twitter.com/3UiTOY0Ox9— Gabriel_gomez (@GGabriel270k) November 22, 2022 argentina: mete un gol

el var: pic.twitter.com/RP8rAJ3ckd— tomas (@httomas_) November 22, 2022 El Dibu Martínez ante Arabia Saudita. pic.twitter.com/kiwebFdQyJ— Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) November 22, 2022 – Che, creo que dejaré de burlarme del resto de latinoamerica… Cuando Argentina pierda contra Arabia en un mundial.



😆😆😅😯😦😶😟….



– ¿Va a dejar de decir "vos cuántas copas tenés", señor?

– No. No es conveniente. pic.twitter.com/SY7KwkDf4a— Simpsonito (@SoySimpsonito) November 22, 2022 No puede ser que nos vaya ganando un equipo dirigido por el príncipe de Shrek, mátenme. pic.twitter.com/BF14aqdIkW— Steven (@stevemaldonado) November 22, 2022

Por su puesto, algunos aficionados de otros países sudamericanos que no clasificaron al Mundial, no perdieron la oportunidad de sacarse la espina por las burlas, entre ellos, algunos chilenos. No quiero reírme de argentina (menos de mi amado messi), pero en honor a todo el bullying que recibimos por no ir al mundial… me siento con el deber de traer este meme a esta red social #justiciayreparación pic.twitter.com/B1Dj1Mx7KH— m. (taylor's version) (@maca_carrasco) November 22, 2022

Otra de las ‘burlas’ se refirió a la joven estrella argentina del Manchester United, Alejandro Garnacho, quien también cuenta con la nacionalidad de España pero ha decidido jugar con Argentina, donde ya ha sido convocado pero aún no ha debutado de manera oficial. Garnacho después de ver el partido de Argentina hoy:pic.twitter.com/C9lEvhijKw— La12muffera ⑫ Argentina (@la12muffera) November 22, 2022

