Amber Heard quiere que su aseguradora pague los $8 millones que le debe a Johnny Depp

El muy publicitado juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard concluyó en junio pasado y ambos necesitan ahora transferir algunos millones de dólares.

Heard fue declarada responsable y se le ordenó pagar un total de $15 millones por haber difamado a Depp en la autoría de un artículo de opinión en The Washington Post, aunque el juez encargado en el juicio redujo los $15 millones otorgados al actor a $10,35 millones (basado en una ley estatal de Virginia que limita los daños punitivos).

La actriz de ‘Aquaman’ recibió, por otra parte, $2 millones en daños en su contrademanda por difamación y ahora está demandando a su aseguradora tras enterarse de que la compañía de nombre New York Marine and General Insurance Co. no quiere responder en su nombre ante dicha condena que va de un total de $8,35 millones.

Y es que la empresa le informó a Amber que la póliza de responsabilidad civil que había contratado por valor de $1 millón de dólares, no le ayudará a afrontar ese gasto.

Si bien este documento cubre muchos tipos diferentes de conducta ilícita, incluida la difamación; Heard fue declarada culpable de difamación deliberada e incluso lo llamaron difamación maliciosa, por lo que New York Marine and General Insurance Co. puede encontrar la manera de evitar cubrir su póliza.

Entonces, para salvarse de cualquier obligación de pagar por su parte, Amber Heard argumentó lo contrario en la demanda a la que tuvo acceso el portal TMZ diciendo que llegó a un “acuerdo incondicional” que la protege sin importar lo que pase y acusó a la empresa de incumplir su contrato al dar la espalda al acuerdo.

¿Qué sucede si Amber Heard no puede pagar los daños de Johnny Depp?

El abogado de apelaciones con sede en Virginia, Steven Emmert, le dijo a The New York Post que una forma en que Depp podría cobrar sus daños sería recaudar salarios en sus próximas películas, ‘Run Away With Me In the Fire’, así como apoderarse de su casa en Yucca Valley, California. Heard compró la casa de tres dormitorios y tres baños en 2019 por $570,000 bajo un fideicomiso privado a nombre de su contador, según indica el medio. La casa está valorada actualmente en $1 millón.

