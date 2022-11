Aseguran que Johnny Depp volverá a ‘Pirates of the Caribbean’ como Jack Sparrow

Johnny Depp podría regresar a la saga de películas ‘Pirates of the Caribbean’ en su papel del capitán Jack Sparrow.

Este miércoles, medios como The Sun y Mirror UK reportaron que el actor volverá a la franquicia de Disney muy pronto, pues ya tiene rodaje en puerta.

De acuerdo con los reportes, Depp regresará cinco años después de que fuera despedido de la franquicia porque se planeaba cambiar el proyecto con una “nueva energía”.

Sin embargo, surgió una nueva oportunidad para Johnny Depp con un contrato para filmar una sexta película y una serie para Disney+ tras un acuerdo de $300 millones de dólares.

Medios británicos reportaron que las filmaciones se realizarán en Reino Unido a principios de febrero del próximo año.

Disney volvió a manifestar su interés en contratar al histrión tras el triunfo en el juicio contra su ex esposa Amber Heard.

Hasta el momento se mantienen en secreto los detalles sobre los próximos proyectos de ‘Pirates of the Caribbean’, incluso se reportó que aún no se tiene un director designado para la cinta, que podría llevar el título de ‘A day at sea’.

