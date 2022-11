Eduin Caz responde a los abucheos que recibieron durante el medio tiempo de la NFL

Grupo Firme se presentó en el medio tiempo del Monday Night Football de la NFL, que se llevó a cabo el 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca de la Ciudad de México, pero el público recibió con abucheos a la banda tijuanense.

Y es que aunque la banda anunció con gran emoción su show, los asistentes al partido en el que se enfrentaron los Arizona Cardinals y San Francisco 49ers no los acogió de la misma manera.

Ahora, Eduin Caz, el líder de Grupo Firme, habló sobre lo ocurrido y expresó su sentir ante esta reacción negativa.

Además de felicitar a los 49ers de San Francisco por su victoria sobre Arizona, Caz aprovechó para decir qué aprendió de la experiencia al participar en un medio tiempo.

“Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me llevé el día de ayer en ‘Monday Night Football’🏈 😅 … felicito a mis amigos los 49ers por su triunfo🏆. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas. Y a los que no, pues qué les puedo decir, no soy moneda de oro 😜”, escribió Eduin en una publicación en Instagram, donde finalmente recurrió tras horas sin pronunciarse.

“Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil” Eduin Caz

Dicho esto, destacó haber quedado satisfecho con la actuación en la que interpretó sus temas más exitosos: “Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento porque sé que al final de cuentas con el público de sus servidores, cuando quieran les llenamos el estadio 😜🥳🔥”.

Por otra parte, la respuesta por parte de sus seguidores no se hizo esperar y, en cuestión de minutos, la publicación de Caz comenzó a llenarse de mensajes positivos y felicitaciones.

“Todos esos que te abuchearon, son los que pedos no dejan de cantar”, “¡Qué ladren, es señal de que vamos avanzando! Felicidades por salir de tu zona de confort”, “Y puro Grupo Firme”, “Los muchachos y tú se merecen todo el éxito”, “En gustos se rompen géneros. Bien por ti por aceptar y no tirarse al drama”, son algunos comentarios que pueden leerse. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

