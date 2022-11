Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, anunció que se convertirá en padre por tercera vez

El cantante Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, utilizó sus redes sociales para informar que su esposa se encuentra embarazada, por lo que sería el tercer hijo que tendrá la pareja, quienes además llevan más de una década juntos. Hace tan solo unos pocos días estaban celebrando que tienen 13 años compartiendo uno al lado del otro.

Los internautas no se aguantaron y, a través de la cuenta oficial del cantante se tomaron algunos segundos para enviarle mensajes de amor, cariño y respeto tras la noticia que ofrecieron el pasado viernes por la noche, que sin duda dejó a más de uno sorprendido.

“Felicidades viejo”, “Muchas felicidades familia”, “Pensé que se había operado”, “OMG muchas felicidades“, “Felicidades”, “Eso viejo, muchísimas felicidades”, “Muchas felicidades”, “Felicidades y que siga creciendo la familia”, “Felicidades y mis mejores deseos”, “Otro talentoso ser a este mundo”, “Muchas felicidades mis hermosos, los amo muchísimo”, “Que Diosito bendiga su hermosa bendición que viene en camino”, “Muchas felicidades rey, bendiciones”, fueron algunos comentarios que dejaron en el post.

“Te soñamos y te hiciste realidad. Te esperamos con mucho amor. Lo mejor ya está sucediendo y estamos muy felices de ver como crece nuestra familia“, fueron las palabras que acompañaron el anuncio.

Aparentemente el mexicano en una transmisión en vivo de Instagram con anterioridad habría mencionado que no quería tener más hijos, hecho que lo habría llevado a tomar una determinación con su cuerpo para no correr nuevamente con el riesgo. Por ello, usuarios de la plataforma no lograron contener las expresiones sobre ese tema y, ahora con esta noticia que dejó a más de uno perplejo.

“Que no el Eduin ya no podía tener bebés?, Según en una entrevista fue lo que dijo”, “Pues no que ya se había cortado los cables el compa pues”, “Y la cortada de cables del Eduin?”, “Según él ya estaba operado (vasectomía) no tener más bebés”, “Que no se había hecho la vasectomía Eduin?”, “Que no se había cortado los cables este wey?”, “No se supone que Eduin se mochó los cables?”, “En una videollamada en Instagram con Larry Hernández dijo que se había cortado los cables”, fueron otras de las impresiones.

