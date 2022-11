La foto: Manelyk junto al Canelo Álvarez en los premios GQ

Manelyk González llegó a la alfombra roja del evento de la revista GQ, para reconocer a los hombres del año, demostrando porqué es considerada una de las mujeres más hermosas y ardientes de Instagram y de la televisión en la actualidad.

Manelyk González en la alfombra roja del evento de la revista GQ. / Foto de Mezcalent.

Para dicho evento, Mane llegó con brillo en negro, sin vestido. La pareja de “El Potro” en “Las Estrellas Bailan en Hoy” lució un jumpsuit de pantalón estilo medio con short a juego, corsé a juego, con transparencias, que dejó la parte baja de sus senos completamente al desnudo.

Dentro del evento la modelo, cantate y conductora se encontró con “El Canelo Álvarez”, a quien no dudó en saludar y posar para la foto del recuerdo. Muchos están comentando lo bella que se ve Mane y es que no es un secreto que la mexicana invierte y trabaja mucho en su belleza, además ha impuesto estilo manteniendo su cabello corto y de momento se niega en caer en la tendencia de llevar el cabello sumamente largo, aún cuando en el pasado este era parte de su encanto.

En el mundo del entretenimiento, en Televisa, ha entrado con el pie derecho, porque es amiga de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, dos de las mujeres más influyentes en la famosa televisora que ahora es dueña, además, de Univision. En este medio la joven participa en una competencia de baile que tiene a su público votando a más y mejor para que se mantenga firme hasta la final, sin embargo un accidente reciente tiene a Manelyk González dudando sobre su permanencia en dicho programa. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

La popularidad de Mane la llevó a ser de interés para Adela Micha, y recientemente fue una de sus invitadas, ésta compartió durante algunos minutos junto a Vadhir Derbez, quien también estuvo en “La Saga” para hablar de su último trabajo musical. View this post on Instagram A post shared by ChismecitoChannel😻 (@chismecitochannel)

Lee más de Manelyk González aquí:

Manelyk González revela diagnóstico tras sufrir terrible caída en rutina de baile

VIDEO: Manelyk González es hospitalizada de emergencia tras sufrir una fuerte caída

Manelyk le contesta a Cristina Eustace y el chisme se extiende