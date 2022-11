Manelyk González revela diagnóstico tras sufrir terrible caída en rutina de baile

Manelyk González, a quien muchos recuerdan por su paso en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, sufrió una caída aparatosa durante los ensayos de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, del 16 de noviembre.

Mientras se encontraba repasando su coreografía junto a su pareja de baile Josh Gutiérrez en el foro del programa, Manelyk terminó azotando en el suelo. El impacto fue tan fuerte que tuvieron que llamar a los servicios de emergencia para que la llevaran a un centro médico.

Fue sacada del foro en camilla, esto para realizarle una serie de estudios para descartar lesiones de gravedad. Ahora ha sido la propia Manelyk quien apareció usando un collarín para revelar su parte médico.

¿Cómo se encuentra Manelyk González tras caerse y ser hospitalizada?

Resulta que la caída le provocó a la exintegrante de Acapulco Shore: contusión de cráneo, esguince cervical, dorsalgia postraumática, contusión simple de tórax, contusión de hombro izquierdo y tendinitis del flexor del primer dedo de la mano derecha, según detalló para las cámaras del matutino.

Asimismo se mostraron imágenes de Manelyk saliendo del hospital en una silla de rueda para luego ser trasladada a su hogar, donde se espera pueda cumplir el reposo recomendado por los médicos, que es de aproximadamente 10 días.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la influencer también subió algunas historias en donde mostraba que, a pesar de lo terrible que fue su caída, se encontraba bien.

“Estoy viva pajaritos, en la noche que me sienta más tranqui y no me den ataques de lloradera les hago live desde mi fc (Facebook)”, comunicó Mane a sus fans.

