Tiroteo en un Walmart en Virginia deja varios muertos, según reporte

La policía de Chesapeake en Virginia informó que un sospechoso detrás de un tiroteo masivo en un Walmart, justo al lado de Battlefield Blvd., murió después de realizar un ataque.

Todavía no está claro cuántas personas murieron o resultaron heridas en el tiroteo, pero la policía dice que hay múltiples de ambos. Un portavoz de la policía le dijo a WAVY que podrían haber muerto más 10 personas.

La policía todavía está revisando el edificio y le pidió a la gente que se mantenga alejada. La llamada informando del tiroteo llegó a las 10:12 pm del martes. El supercentro de Walmart estaba abierto al público en ese momento.

Al reporte del tiroteo, había una respuesta policial masiva afuera de la tienda, con más de 40 vehículos de emergencia afuera.

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8 — Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022

Reporteros del medio no se acercaron a la tienda en ese momento, ya que la policía estaba instando al público a mantenerse alejado y mencionó que “si está buscando información o por un ser querido que trabaja o estuvo en la tienda, vaya al Centro de conferencias de Chesapeake”.

Los empleados también se reunieron en un cercano Sam’s Club, donde se tomó “la asistencia”.

La senadora del estado de Virginia, Louise Lucas, que representa esa parte de Chesapeake, compartió una declaración el martes por la noche, diciendo: “Estoy absolutamente desconsolada porque el último tiroteo masivo de Estados Unidos tuvo lugar en un Walmart en mi distrito en Chesapeake, Virginia esta noche”. I am absolutely heartbroken that America’s latest mass shooting took place in a Walmart in my district in Chesapeake, Virginia tonight. I will not rest until we find the solutions to end this gun violence epidemic in our country that has taken so many lives.— L. Louise Lucas (@SenLouiseLucas) November 23, 2022

“No descansaré hasta que encontremos las soluciones para poner fin a esta epidemia de violencia armada en nuestro país que ha cobrado tantas vidas”, agregó.

La ATF en Washington tuiteó poco después de la medianoche que estaban en camino para ayudar a la policía de Chesapeake en la investigación.

También lee:

· Empleados de un centro de detención de Georgia fueron arrestados tras brutal golpiza a un recluso afroamericano

· Asistente de maestra de Oklahoma es arrestada tras tener sexo con estudiante adolescente

· Reportan cuádruple homicidio en presunta situación de rehenes en una granja de marihuana de Oklahoma