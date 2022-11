Yalitza Aparicio respondió a las comparaciones con un “simio” por la foto que publicó Laura Pausini

El pasado jueves realizaron los Latin Grammys 2022, gala que estuvo llena de muchísimas de sorpresas y de grandes artistas que asistieron para poder recibir algunos reconocimientos durante la ceremonia que sin duda se ha convertido en una de las más esperadas de cada año.

A su vez, los conductores se destacaron durante la pasada gala y, más con la gran trayectoria profesional de cada uno de ellos, pues se trató de Luis Fonsi, Anitta, Thalía y Laura Pausini que después de aquella noche terminó envuelta en un escándalo.

La italiana el pasado fin de semana compartió una foto en su cuenta personal de Instagram con la actriz Yalitza Aparicio. Sin embargo, lo que generó los malos comentarios en su contra fue por haberle puesto un filtro a la imagen de ambas y, es que quedó en blanco y negro.

La mexicana se mostró muy contenta por haber tenido la oportunidad de haber posado con Pausini hace algunos días, al tiempo que destacó que no le importan todas las críticas en las que ambas estuvieron sumergidas.

“Yo amo a Laura Pausini y diga lo que diga la gente, yo feliz de haber estado con ella“, mencionó en las redes sociales.

Laura en diversas ocasiones ha demostrado que siente cierta pasión por el uso de ese filtro en la mencionada red social de la camarita. No obstante, algunos internautas consideraron que ella debió evaluar que esa edición no la favoreció de ninguna manera a Aparicio.

Internautas arremeten contra Yalitza Aparicio

“Es que sí tiene cara de simio“, “Pucha que se espantan cuando salen sin filtros o se enojan. Acepten sus caras al natural”, “Laura no tiene culpa que la chica sea fea“, “Laura Pausini necesita un espejo, es mala”, “Pobre Yali, qué afán de alborotarse lo feo”, “A esa naca india ni el filtro le va a ayudar“, “Cochina envidia, como sea esta chica tiene estudios y fue nominada por la película”, “Intencional o no la foto, lo dice todo la diferencia de color. Ella es blanca, pero sin filtro no se hubiese notado mucho”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en Instagram.

