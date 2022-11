Laura Pausini es criticada por el filtro que usó en una foto con Yalitza Aparicio y es comparada con “simios”

La cantante Laura Pausini este fin de semana comenzó a verse envuelta en infinidades de comentarios negativos tras haber compartido una foto con la actriz Yalitza Aparicio. Las críticas se comenzaron a generar por el filtro implementado en la imagen y, es que fue a blanco y negro, lo que no le favorece a muchos por su color.

Pausini en diversas oportunidades ha demostrado que le gusta usarlo en algunas de las fotos que comparte en la red social Instagram. Sin embargo, a Aparicio no le habría resultado por tener un tono de piel un poco oscuro. Por ello, los internautas no lo pensaron mucho para poder arremeter en contra de la italiana.

La mexicana se vio en la necesidad de pronunciarse por lo ocurrido. Por ello dijo: “Yo amo a Laura Pausini y diga lo que diga la gente a mí… yo feliz de haber estado con ella“.

A su vez, los comentarios en el mencionado post colgado en la red social Instagram no se hicieron esperar, pues como suele ser costumbre las opiniones se encontraron divididas, debido a que varios rechazaron que la mayoría de impresiones negativas fuesen realizadas por otras damas.

Otros internautas aprovecharon el post para burlarse de la actriz, al tiempo que la llegaron a comparar con un filme de “simios”, mientras que algunos usuarios de la aplicación explicaron que era evidente que la cantante posó frente al lente de la cámara con cara de “burla”.

“Para Laura: causa y efecto”, “Qué feo de verdad que los malos comentarios vengan de nosotras mismas mujeres”, “Ella está sonriendo, no creo que la publicación sea con mala intención”, “Siempre los malos comentarios vienen de nosotras las mujeres, denigrarse una a otra, estamos mal”, “Lo malo no es el filtro. Lo malo es la cara de burla“, “Pobre Laura. Ella sola se ahorcó“, “Subió la foto con toda la intención, a poco no iba a ver que no más a ella le favorecía el filtro”, “A Yalitza nada la favorece”, “Parece la película de los simios”, fueron algunas de las expresiones que se registraron.

