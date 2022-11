August Alsina, examante de Jada Pinkett Smith, presenta a su novio

August Alsina alcanzó notoriedad dos años atrás cuando el joven decidió revelar que había mantenido una relación con Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, quien eventualmente se enteró del vínculo. Alsina era muy amigo del hijo de los intérpretes, Jaden, por lo que el escándalo tuvo ribetes impensados que el matrimonio decidió amortiguar en su propio programa, Red Table Talk, donde hablaron sin restricciones sobre ese “enredo”, como Pinkett decidió describirlo.

Esta semana, el rapero fue nuevamente noticia por cómo compartió su flamante relación con su novio: en el reality show The Surreal Life de VH1, el espacio elegido para mostrar a su pareja y contar que está muy enamorado. “Me gustaría un amor que se sintiera ilimitado”, se le escucha decir al joven ante las cámaras. “¿Y entonces sabes qué? El amor apareció, pero de una manera nueva. Quiero compartir eso y realmente honrar a la persona que amo y que me ama y me enseña mucho sobre el amor y la sanación”, añadió el músico.

Luego, remarcó que quiso presentarle “al mundo” su flamante vínculo porque “desafía todas las construcciones” sobre “cómo el amor es o debería verse”. Tras finalizar su monólogo, aparece un joven que se sienta con una enorme sonrisa a su lado. Luego de abrazarse, August le expresa: “Te amo” y así finaliza la emisión del programa.

Por fuera del reality, Alsina no ha hecho alusión a la relación que, según sus palabras, lo curó de varias heridas sobre las que prefirió no explayarse.

En su momento, cuando recordó su relación con Jada, el rapero fue muy claro sobre la importancia que tuvo: “Me entregué totalmente durante años de mi vida. Verdadera y realmente, de verdad que la amaba profundamente, y tengo un montón de amor por ella. Me dediqué a ello, me entregué por completo. Tanto es así que puedo morir ahora mismo y estar bien sabiendo que realmente me entregué a alguien”, había manifestado.

