Leonardo García acusa a la esposa de Andrés García de negarle información y ver a su padre

Leonardo García denunció a través de sus redes sociales que la esposa de su padre Andrés García no deja que lo vea y dijo desconocer qué intereses tiene para alejarlo de su familia.

El también actor de 49 años compartió un comunicado donde expresa su desacuerdo por la manera en que Margarita Portillo expone a su papá ante los medios.

“Desde hace ya mucho tiempo me encuentro preocupado y angustiado por su estado de salud real porque, desafortunadamente, la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones porque ella no vive con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa ni los cuidados que está recibiendo.

“Cuando está con él no nos da acceso a visitarlo. La única información que esporádicamente tenemos es la que esta persona hace pública en medios de comunicación exponiéndolo de manera dolosa, dañando su integridad, su imagen y eso, como familia, nos duele y lastima“, escribió Leonardo.

Agregó que en fechas recientes viajó a Acapulco con la intención de ver a su padre y le fue imposible localizarlo.

“En varias ocasiones he tratado de contactar, localizar a mi papá con el afán de platicarle, verlo, ayudarlo, e incluso estuve en Acapulco estos días con la intención de verlo para verificar la situación, su estado de salud, brindarle mi apoyo, pero me fue imposible localizarlo”.

“No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que queremos, pero no lo vamos a permitir“, escribió.

Andrés García ha vivido momentos de dificultades de salud, e incluso llegó a decir que le quedaba poco tiempo de vida.

También te puede interesar:

–Andrés García estuvo a punto de morir por una neumonía y consumo de sustancias

–Jailyne Ojeda modela en sostén y tanguita para enseñar que compró el carro de sus sueños

–Kanye West habría enseñado imágenes íntimas de Kim Kardashian a empleados de Adidas

–Muere Wilko Johnson, famoso guitarrista y actor de ‘Game of Thrones’

–Aseguran que Johnny Depp volverá a ‘Pirates of the Caribbean’ como Jack Sparrow