Memo Ochoa aviva el siguiente partido: “Yo soy de los que quiere jugar contra Argentina, Queremos ganarle”

Argentina y México se verán las caras en un duelo que para muchos luce crucial para el futuro de ambas en el Mundial de Qatar 2022, ya que cada una de ellas deberán llevarse los tres puntos de manera obligatoria para poder tener esperanzas de avanzar a los octavos de final.

Debido a esto, el guardameta Memo Ochoa ha querido avivar el duelo entre mexicanos y argentinos y más cuando se trata de una rivalidad que es muy importante. De hecho, el jugador más destacado por el “Tri” ha querido reiterar que el principal deseo es ganarle a la albiceleste.

“A mí no me gusta a mí el, oye, no quiero jugar contra tal porque es muy difícil o el, quiero evitar a esta selección porque es muy complicada. No, yo creo que, al contrario, yo quiero jugar contra ellos en un Mundial. Quiero hacer un buen partido contra ellos. Queremos ganarles”, comentó Memo Ochoa.

Para mi familia, amigos y seres queridos que siempre están ahí cuando la cosa se pone difícil va por ustedes y siempre para ustedes… los amo! 😘 GRACIAS X SIEMPRE ESTAR … y a la gente q siempre ha creído en mi. Por días como hoy vale la pena sacrificarlo todo. #NomemoNoParty pic.twitter.com/7cPBJXTrdx — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) November 22, 2022

“Que va a ser muy complicado, pues sí, va a ser, pero qué mejor escenario que un Mundial contra uno de los mejores futbolistas de la historia en el mundo, Messi, si no es que el mejor”, finalizó el guardameta del tri.

Es importante resaltar que Memo Ochoa fue el más destacado en un empate importante contra Polonia, ya que le tapó un penal a Robert Lewandowski y así evitar una derrota dolorosa ante el atacante del FC Barcelona.

La Argentina de Lionel Messi, por su parte, no pudo contra Arabia Saudita en su primer compromiso de la Fase de Grupos. De hecho, cayeron (2-1) por lo que la victoria sería importante para buscar la clasificación ante Polonia respectivamente.

