Presidente de la FIFA propone un ‘día de Maradona’ en cada Mundial tras el segundo aniversario de su muerte

El presidente de la FIFA Gianni Infantino, aseguró este viernes que propondrá establecer un “Día de Maradona” en todos los mundiales para hacerle honor al astro argentino.

La idea la dio a conocer durante un reconocimiento realizado a la memoria de Maradona en el Espacio de la Conmebol de Doha, a propósito del segundo año de su fallecimiento.

🇦🇷 Infantino propone un 'día de Maradona' en cada Mundial.



🗣️ "Hay pocos que hayan supuesto lo que Maradona para el fútbol. Ha sido un gran líder en Argentina y en el mundo".



“Quisiera que en cada Mundial, desde ahora, haya un día en el que recordemos a Diego Armando Maradona“, Dijo Gianni Infantino durante el acto.

El presidente de la FIFA también hizo referencia a la importancia que tiene celebrar ese día por todo lo que representó Maradona en el fútbol.

“Cuando me dijeron que se iba a organizar este homenaje no me lo pensé. Tardé un segundo en aceptarlo… Hay pocos que hayan supuesto lo que Maradona para el fútbol. Ha sido un gran líder en Argentina y en el mundo”, sentenció.

