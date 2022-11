Yailin, esposa de Anuel, presume su embarazo desde la playa con un diminuto bikini

Hace tan solo pocos días Yailin ‘la más viral’ anunció junto a su esposo Anuel que están esperando a una bebé. La dominicana y el boricua lo hicieron público a través de sus respectivas cuentas de Instagram luego de una celebración con familiares y amigos donde celebraron la revelación de sexo.

Ahora la cantante dominicana ha dejado ver mucho más su pancita de embarazada al posar desde una paradisiaca playa luciendo un diminuto y colorido bikini.

“Solo tú conoces cómo suena mi corazón por dentro. Y esos latidos de amor son por TI”, fue el texto con el que acompañó esta publicación en su cuenta de Instagram, donde ya ha cosechado más de un millón de me gustas.

La intérprete y bailarina dominicana cuando anunció su embarazo dedicó unas palabras a su hija y asu esposo, Anuel: “Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, dijo ella.

Muchos han sido los fanáticos de la pareja que se han alegrado por este embarazo que llega a los meses de haberse casado en una íntima ceremonia civil:

“DIOS TE BENDIGA MIL VECES Y te cubra con su manto! Que esa bebe llegue sana y salva a un hogar lleno de amor”, “Ese hombre se ve feliz y que cuida de ella, la gente hablando pero muchacho no amarra hombre y si él está ahí con ella es porque quiere” y “Bendecida en abundancia salud y vida para todos los tuyos mi pareja favorita”, le dijeron.

Sigue leyendo: Yailin ‘la más viral’, esposa de Anuel, presume su pancita de embarazada

“Los fans de Karol G a llorar”: Así reacciona el público al embarazo de Yailin ‘La más viral’

Anuel y Yailin anuncian que serán padres de una niña