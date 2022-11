Yailin ‘la más viral’, esposa de Anuel, presume su pancita de embarazada

Yailin ‘la más viral’ presumió su embarazo a través de diferentes historias en su cuenta de Instagram. La cantante y bailarina dominicana, esposa de Anuel AA, lo hizo luciendo un vestido blanco que marcó toda su pancita, la cual ya está bastante grande.

Hasta el momento se desconoce cuántos meses de embarazo tiene Yailin. La pareja recientemente confirmó que estaban esperando un bebe mediante sus cuentas de Instagram luego de haber festejado una fiesta en la que revelaron el género: su bebé será una niña.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento Super feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, escribió Yailin en el video donde revelan que están en la dulce espera.

Anuel, por su parte, festejó que nuevamente será papá. El cantante boricua tiene un hijo llamado Pablo, de nueve años. “VOY A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO”, dijo Anuel en su video.

En las redes sociales desde hace unas semanas sospechaban que Yailin estaba embarazada, pues no se mostraba más allá del rostro. Y sí que tuvieron razón esos seguidores.

Asimismo, ellos reaccionaron ante la noticia: “DIOS TE BENDIGA MIL VECES Y te cubra con su manto! Que esa bebe llegue sana y salva a un hogar lleno de amor”, “Ese hombre se ve feliz y que cuida de ella, la gente hablando pero muchacho no amarra hombre y si él está ahí con ella es porque quiere” y “Bendecida en abundancia salud y vida para todos los tuyos mi pareja favorita”.

