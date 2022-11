Verónica del Castillo apaga las alarmas: “Mi papá está perfecto”

En días pasados se encendieron las alarmas en cuanto a la salud de don Eric del Castillo, pues en un video no reconoce a su hija Kate, quien llegó de sorpresa al restaurante en donde estaban comiendo; sin embargo, Verónica del Castillo afirma que no hay nada de qué preocuparse.

A su paso por la alfombra roja de un evento para reconocer a las mujeres más exitosas del medio del espectáculo, la actriz reveló que ella sabía perfectamente sobre el plan de la protagonista de “La Reina Del Sur” y aseguró que, en un principio, ni su madre sabía quién era cuando se la encontró.

“Mi papá está perfecto. Si no, no podría estar grabando su telenovela. Ni mi mamá ni mi papá reconocieron a Kate cuando llegó al restaurante porque no se lo esperaban y bueno, de por sí mi papá es bien despistado”, dijo Verónica.

En otros temas, la también conductora contó que el primer actor ya le dio el visto bueno a su novio René de la Parra y reveló que toda la familia pasará las fiestas decembrinas en México como hace muchos años no ocurría.

