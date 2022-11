Adiós a la leyenda: Miguel Cabrera confirmó que la temporada 2023 será su última en Grandes Ligas

El venezolano de Detroit Tigers en las Grandes Ligas, Miguel Cabrera, señaló este lunes en una rueda de prensa que la venidera temporada 2023 será su última como beisbolista profesional, coincidiendo así con el final de su contrato.

La confesión la realizó en la previa de su gala caritativa anual “Cena con Miguel Cabrera y amigos” y señaló que creía que nunca iba a llegar este momento, pero que ya es hora del retiro.

Miggy: ¡Una leyenda dentro y fuera del terreno! ⚾️🇻🇪



Hablamos con Miguel Cabrera de algunos temas durante el evento caritativo para su fundación “Miggy Foundation”. pic.twitter.com/g9NkzJDyXM — LasMayores (@LasMayores) November 29, 2022

“Pensé que nunca iba a decir nunca, pero pienso que es hora decirle adiós al béisbol”, dijo en Miami.

Cabrera reveló que esta decisión la ha conversado con su familia y que una vez termine su tiempo como jugador activo, en la que será su temporada número 21 en la gran carpa, le gustaría seguir trabajando en el béisbol desde otras funciones, preferiblemente con Tigers.

“Mi meta es contribuir y ayudar, porque amo el béisbol”, añadió el jugador de 39 años.

Por si fuera poco, Cabrera dijo que solo tiene un solo objetivo en su despedida y será afrontar su última campaña sin lesiones ni problemas de salud que limitaron su tiempo de juego en 2022, con padecimientos en espalda y rodillas.

“Una de mis metas es jugar la temporada completa sin lesiones. Siento que, si puedo mantenerme sano, podemos mejorar en el terreno”, afirmó el venezolano.

Además, Cabrera expresó que estaría dispuesto a jugar en un rol menos estelar si con ello puede contribuir para lograr mejores resultados.

“No me preocupo si voy a jugar todos los días o no, así que, si me dan la oportunidad, voy a jugar. Si no, apoyaré al equipo. Hay que ser buen compañero”, precisó.

Por último se mostró optimista de disputar el Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela que se jugará en el mes de marzo.

“Si me dan la oportunidad, voy a jugar”, terminó Cabrera.

Al finalizar la temporada 2023 concluirá una de las carreras latinas más impresionantes de todos los tiempos, al ser muchos los logros que ha acumulado Cabrera durante su estancia en MLB.

Hasta la fecha, Cabrera ostenta un promedio de bateo de .308, con 507 cuadrangulares y 1.847 remolcadas, además registra 605 dobles y 1.530 carreras anotadas. De estos datos destaca la Triple Corona del béisbol que consiguió en 2012.

Además, acumula en su vitrina cuatro lideratos de bateo (344 en 2011; .330 en 2012; .348 en 2013 y .338 en 2015), dos de remolcadas (126 en 2010 y 139 en 2013), dos de dobles (48 en 2011 y 52 en 2014) y uno en jonrones (44 en 2012).

Cabrera también ha asistido a 12 Juegos de Estrellas, ha conquistado siete Bates de Plata y ganó la Serie Mundial 2003 con Miami Marlins, en una carrera con méritos que lo ponen en camino al Salón de la Fama del Béisbol.

También te podría interesar: